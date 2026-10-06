İYİ Parti Sözcüsü Kavuncu, Meclis'in kapanmasının fon dosyasını engellediğini savundu - Son Dakika
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İYİ Parti Sözcüsü Kavuncu, Meclis'in kapanmasının fon dosyasını engellediğini savundu

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İYİ Parti Sözcüsü Kavuncu, Meclis\'in kapanmasının fon dosyasını engellediğini savundu
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İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, TBMM Genel Kurulu'nun yoklama talebiyle kapanmasına tepki gösterdi. Kavuncu, iktidarın fon dosyasının tartışılmasını istemediği için Meclis'i kapattığını savunarak milletin haklarını savunmaya devam edeceklerini söyledi.

(ANKARA) - İYİ Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, TBMM Genel Kurulu'nun yoklama talebi sonrası kapanmasına tepki gösterdi. Kavuncu, iktidarın fon dosyasının Meclis'te tartışılmasını istemediğini savunarak, "Biz o kürsüden konuşmaya, milletimizin haklarını savunmaya devam ediyoruz" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, TBMM'den yaptığı açıklamada Genel Kurul'un kapanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kavuncu, şöyle konuştu:

"Meclis'teyiz. Sosyal medya hesaplarını susturuyorlar, basını susturuyorlar. Bu fonla ilgili konuşulmasını, yaptıklarının ve ettiklerinin, bütün usulsüzlüklerinin ve bütün yolsuzluklarının görülmesini istemedikleri için Meclis'i kapattılar.

Görülmemiş bir şey oldu. İktidar milletvekillerinin yapmış olduğu yoklama talebiyle, ki kendi getirdikleri bir kanun teklifinin görüşüleceği gün, yoklama talep ettiler ve Meclis'i kapattılar. Olacak iş değil.

Ama biz o kürsüden konuşmaya, milletin haklarını savunmaya, milletimizin hakkını savunmaya devam ediyoruz. Şu anda Samsun Milletvekilimiz Erhan Usta konuşuyor. Ellerimizdeki cep telefonlarıyla yapılanı edileni bütün Türkiye'ye duyurmaya çalışıyoruz.

Milletin iradesinin tecelli ettiği bu kurumda her şeyin konuşulmasını engelleyecek kadar artık cüretkar hale bürünmüş bir zihniyetle karşı karşıyayız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz."

Kaynak: ANKA
Tbmm Genel KuruluBuğra KavuncuİYİ PartiPolitikaGüncelSon Dakika

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