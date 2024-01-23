 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve ailesi hakkındaki iddialara ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve ailesi hakkındaki iddialara ilişkin açıklama yaptı

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve ailesi hakkındaki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Zorlu, Erkan ve ailesi hakkındaki iddialara yönelik milletin aydınlatılması ve gereğinin yapılması gerektiğini belirtti. Ayrıca Zorlu, emeklilerin ekonomik zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve 2024 yılının emekliler için utanç yılı olduğunu ifade etti. Partinin İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye başkan adaylarının da yakında açıklanacağını söyledi.

23.01.2024 - 06:45,
Abone Ol

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve ailesi hakkındaki iddialara ilişkin, "Her şey içinden daha da çıkılmaz bir hal almadan gereğini yapın ve ülkemizin itibarını kurtarın. İYİ Parti olarak beklentimiz; Erkan ve ailesi hakkındaki iddialara yönelik milletimizin aydınlatılması ve gereğinin yapılmasıdır" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Zorlu, emeklilerin 2024 yılına ekonomik zorluklarla girdiğini, enflasyon karşısında ezildiklerini belirterek, "Erdoğan'ın emeklilere ilk müjdesinin aslı budur. Rakamları eğip bükmeye, gündemi değiştirmeye çalışsalar da gerçek budur. Sayın Cumhurbaşkanının 'emekliler yılı' ilan ettiği 2024 maalesef; emeklinin maaşıyla ev kirasını, faturalarını ödeyemediği, 2'nci işte çalışmak zorunda kaldığı, yokluk ve açlıkla mücadele ettiği bir utanç yılı olarak başlamıştır" dedi.

'MİLLETİ AYDINLATAMIYORSANIZ, BAŞKAN GÖREVDE DURMASIN'

Ardından Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve ailesi hakkındaki iddialara değinen Zorlu, bugün yaşanılan ağır ekonomik sorunların merkezinde kurumların itibarının yerle bir edilmesinin yattığını söyledi. Zorlu, "Bir Merkez Bankası Başkanı düşünün ki makroekonomiyle, para politikasıyla ilgili söylemlerinden çok aile hayatı ve magazin konularıyla ön plana çıkıyor. Bir Merkez Bankası Başkanı düşünün ki ülkede enflasyon ataletinden konuşulurken kendisi, kendi işi olmamasına rağmen Amerika'da sözde yatırımcı bulma çabasında oluyor. Bir Merkez Bankası Başkanı düşünün ki ne Para Politikası Kurulu üyelerini ne de yardımcılarını takıyor. Gündeme gelen iddiaların ardından soruları baştan savmak için yapılmış açıklama ise başka bir garabet" diye konuştu.

'GEREĞİNİ YAPIN'

Ülkenin en çok güven duyulması gereken güzide kuruluşunun gelinen noktada bir dedikodu üretim merkezi haline geldiğini söyleyen Zorlu, "Siyasi iktidar, liyakatlı atama yapma mesuliyetini burada da yerine getirememiştir. İktidarı uyarıyoruz. Her şey içinden daha da çıkılmaz bir hal almadan gereğini yapın ve ülkemizin itibarını kurtarın. İYİ Parti olarak beklentimiz; Erkan ve ailesi hakkındaki iddialara yönelik milletimizin aydınlatılması ve gereğinin yapılmasıdır" dedi. Zorlu, bir basın mensubunun, 'gereği yapılsın' derken neyi kastettiğinin sorulması üzerine, "Merkez Bankası işlevini yitirirse, doğrudan dış yatırıma ihtiyaç duyduğumuz böyle bir dönemde istikrarını ve ciddiyetini sürdüremezse bu en başta bizlerin, vatandaşların bu ekonomik dar boğazının genişlemesine sebep olacaktır. Milletimizi bu iddialar karşısında tatmin edici bir cevapla aydınlatamıyorsanız; 'gereği' dediğim ifade, o Merkez Bankası Başkanının bir dakika bile o görevde durmamasıdır. Bunu milletimizin bu büyük sorunlardan bir an önce çıkabilmesi için bir sorumluluk, zorunluluk olarak görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

'ANKARA ADAYI KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK'

Zorlu, partisinin İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye başkan adaylarını ne zaman açıklayacağına ilişkin de "Artık son aşamaya gelindi. Çalışmalar neredeyse tamamlandı. Öncelikle çok kısa bir süre içerisinde, günler içerisinde Ankara adayımızı milletimizin takdirlerine sunacağız. Sonra da İstanbul adayımızı açıklayacağız" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve ailesi hakkındaki iddialara ilişkin açıklama yaptı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası, Kürşad Zorlu, İYİ Parti, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve ailesi hakkındaki iddialara ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika


21:54
Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48
Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18
Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12
Galibiyeti unutan Volkan'a 'Ayrılacak mısın?' diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45
AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste

Son Dakika
21:54 Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48 Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18 Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07 TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 22:12:13. #1.13#
SON DAKİKA: İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve ailesi hakkındaki iddialara ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement