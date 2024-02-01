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İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: Hükümet Simide Bile Seçim Ayarı Veriyor - Son Dakika
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İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: Hükümet Simide Bile Seçim Ayarı Veriyor

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Ankara'da Simitçiler Odası'nın, simide zam yapıp ertesi gün zammı geri almasına ilişkin 'hükümetin simit zammını öteleterek, simide bile seçim ayarı verdiği' değerlendirmesini yaptı. Zorlu, hükümetin maliyet artışlarını durduramadığını belirterek, bu kararın siyasi iktidarın simit dünyasına eşi benzeri görülmemiş bir katkı sunduğunu ifade etti.

01.02.2024 16:29  Güncelleme: 16:30
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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Ankara'da Simitçiler Odası'nın, simide zam yapıp ertesi gün zammı geri almasına ilişkin 'hükümetin simit zammını öteleterek, simide bile seçim ayarı verdiği' değerlendirmesini yaptı.

Hükümetin maliyet artışlarını durduramadığını söyleyen Zorlu "Ticaret Bakan yardımcısı, Simitçiler Odası Başkanı'nı odasına çağırıp zammın ertelenmesini istemiş. Seçim geliyor ya hükümet simide bile seçim ayarı veriyor. 2 aylığına zam ötelemesi diyebiliriz bu karara. Böylece siyasi iktidar simit dünyasına da eşi benzeri görülmemiş bir katkı sunmuş oldu bu vesile ile." şeklinde konuştu.

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: Hükümet Simide Bile Seçim Ayarı Veriyor
Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: İYİ Parti Sözcüsü Zorlu: Hükümet Simide Bile Seçim Ayarı Veriyor - Son Dakika
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