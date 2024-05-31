İYİ Parti'ye bağlı belediyelere şeffaflık ve israfı önleme genelgesi - Son Dakika
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İYİ Parti'ye bağlı belediyelere şeffaflık ve israfı önleme genelgesi

İYİ Parti\'ye bağlı belediyelere şeffaflık ve israfı önleme genelgesi

İYİ Parti'ye bağlı belediyelere, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu ve Yerel Yönetimler Başkanı Cumali Durmuş imzasıyla 'Şeffaflık, Eşitlik ve İsrafla Mücadele Genelgesi' gönderildi. Genelge, belediyelerin kamu kaynaklarını etkin ve adil şekilde kullanmasını sağlamak, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini benimsemek ve etik standartları yükseltmek amacıyla hazırlandı. Genelgenin tüm belediyelerde uygulanması önerildi ve içerisinde atama ve terfi süreçlerinde liyakat ilkesine uyulması, aile üyeleri veya yakın ilişkide bulunan kişilerin atama veya terfi yapmaktan kaçınılması gibi maddeler yer aldı.

31.05.2024 18:19
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İYİ Parti'ye bağlı belediyelere, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu ve Yerel Yönetimler Başkanı Cumali Durmuş imzasıyla "Şeffaflık, Eşitlik ve İsrafla Mücadele Genelgesi" gönderildi.

Partiden yapılan açıklamada, genelgenin İYİ Parti'ye bağlı belediyelerin kamu kaynaklarını etkin, verimli ve adil şekilde kullanmasını sağlamak, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini benimsemek ve kamu yönetiminde etik standartları yükseltmek için hazırlandığı belirtildi.

Genelgenin, Türkiye genelindeki tüm belediyelerde de prensip olarak uygulanması önerildi. Genelgede, "Eşitlik ve Şeffaflık İlkesi", "İsrafı Önleme", "Doğal Yaşamı Koruma ve Sürdürülebilirlik" olmak üzere 3 başlık altında 7 maddeye yer verildi.

"Eşitlik ve Şeffaflık İlkesi" başlığı altında, "İYİ Partili belediyelerin içerisindeki tüm atamalar ve terfiler, liyakate dayalı olarak gerçekleştirilmeli, işe alımlar ve terfi süreçleri, adayların nitelikleri, deneyimleri ve performanslarına dayanmalıdır. Belediye başkanları ve yöneticiler, aile üyelerini veya yakın ilişkide bulundukları kişileri atama veya terfi yapmaktan kaçınmalıdır." uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA

Cumali Durmuş, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti'ye bağlı belediyelere şeffaflık ve israfı önleme genelgesi - Son Dakika

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