İyi Partili Olgun: "Duruşma Salonları ve Cezaevleri Yapmakla Övünen Bir İktidarla Karşı Karşıyayız"

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, Silivri'de görülen İBB davasına ilişkin "Duruşma salonları ve cezaevleri yapmakla övünen bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu nedenle artık buralara Bastille Hapishanesi demenin hiçbir mahsuru kalmadı. Bastille duvarları yıkıldığı gibi bu duvarlar da bir gün yıkılır ve bunu yapanlar da bu duvarların altında kalır" dedi.

İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Hakan Şeref Olgun, Silivri Cezaevi'nde görülen İBB davasına ilişkin sosyal medya hesabından "İBB Davasında 52.gün. Duruşma salonları ve cezaevleri yapmakla övünen bir iktidar umarız ki aklını başına alır... Yoksa, Bastille Hapishanesi'nin duvarları nasıl yıkıldıysa, bu davarlar da bir gün yıkılır" notuyla paylaştığı videoda şunları kaydetti:

"Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye davasının 52. günü. Biz bugüne kadar bu davalarda neyi gördük? Gizli tanık beyanların gerçeğin yerine konulduğunu, avukatların dosyaya erişiminin engellendiğini, haksız tutuklamalarının nedenlerinin sorgulandığını gördük. İYİ Parti olarak da 13-14 Haziran'da yaptığımız çalıştayda bu uzun tutukluluk süresi ve siyasi yargılamaları da masaya yatırdık. Biz o çalıştayı yapıp ülkemize bir şeyler kazandıralım derken bugün tekrar geldiğimiz noktada şu arkamda gördüğünüz duruşma salonunu bitmiş ve sunulmuş. Duruşma salonları ve cezaevleri yapmakla övünen bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu nedenle artık buralara Bastille Hapishanesi demenin hiçbir mahsuru kalmadı. Bastille duvarları yıkıldığı gibi bu duvarlar da bir gün yıkılır ve bunu yapanlar da bu duvarların altında kalır."