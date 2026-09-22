İYİ Partili Sunat, yaralı öğrencileri ziyaret etti, okul güvenliği kanunu istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İYİ Partili Sunat, yaralı öğrencileri ziyaret etti, okul güvenliği kanunu istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İYİ Partili Sunat, yaralı öğrencileri ziyaret etti, okul güvenliği kanunu istedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, Manisa'daki silahlı saldırı sonrası yaralı öğrencileri hastanelerde ziyaret etti. Sunat, okul güvenliği ve silaha erişim için kalıcı tedbir alınmasını, Okul Güvenliği ve Çocuk Koruma Kanunu'nun çıkarılmasını istedi.

(MANİSA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, Manisa'daki silahlı saldırının ardından yaralı öğrencileri ve ailelerini hastanelerde ziyaret etti. Sunat, okul güvenliği, silaha erişim ve akran zorbalığı konusunda kalıcı tedbirlerin alınması gerektiğini belirterek, "Okul Güvenliği ve Çocuk Koruma Kanunu'nun ortak bir iradeyle en yakın zamanda çıkarılması için çabalarımı artıracağım" dedi.

Sunat, Manisa'da yaşanan silahlı saldırının ardından Turgutlu Devlet Hastanesi, Manisa Şehir Hastanesi ve Celal Bayar Üniversitesi hastanelerinde tedavi gören yaralı öğrencileri ve ailelerini ziyaret etti. Sunat, ziyarate ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Manisa'da yaşanan menfur saldırı haberini alır almaz Manisa'ya, evlatlarımızın ve ailelerimizin yanına geldim. Turgutlu Devlet Hastanesi, Manisa Şehir Hastanesi ve Celal Bayar Üniversitesi hastanelerinde tedavi gören yaralı öğrencilerimizi ve ailelerini ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldım. Eğitim camiamıza, ailelerimize ve Manisamıza geçmiş olsun diyor, yaralı evlatlarımıza acil şifalar diliyorum.

Bu menfur saldırı ile Okul güvenliği ve Çocuk Koruması'nın tesadüf tedbirlere bırakılamayacağının, silaha erişimin kontrol altına alınmasının ve akran zorbalığının izlenmesi gerektiğinin bir kez daha ertelenemez ve ötelenemez bir ihtiyaç olduğu anlaşılmıştır.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını ve Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu Üyesi olarak evlatlarımızın güvenliği için süreci en üst düzeyde takip edeceğim. Türkiye Büyük Millet Meclisimizi, hakkında kanun teklifi de verdiğim, Okul Güvenliği ve Çocuk Koruma Kanunu'nu ortak bir iradeyle en yakın zamanda çıkarması konusundaki çabalarımı artıracağım."

Kaynak: ANKA
Cem KarakeçiliİYİ PartiPolitikaGüvenlikEğitimGüncelManisaÇocukSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan’dan ABD’de önemli mesaj: Türkiye’ye yatırım yapan kazanır Erdoğan'dan ABD'de önemli mesaj: Türkiye'ye yatırım yapan kazanır
Savaşın gölgesinde kritik ziyaret Arakçi BM Genel Kurulu için New York’ta Savaşın gölgesinde kritik ziyaret! Arakçi BM Genel Kurulu için New York'ta
Alo Adalet 135 tüm Türkiye’ye geliyor 5 yılı aşan davalar için doğrudan başvuru yapılabilecek Alo Adalet 135 tüm Türkiye'ye geliyor! 5 yılı aşan davalar için doğrudan başvuru yapılabilecek
İtalya’dan şaşırtan karar 40 yıllık dev gemiyi bedavaya verdiler İtalya'dan şaşırtan karar! 40 yıllık dev gemiyi bedavaya verdiler
Yunan liderden skandal mesaj: Tek çözüm Türkleri öldürmek Yunan liderden skandal mesaj: Tek çözüm Türkleri öldürmek
Apartmanda katliam 2’si kardeş 3 kişi öldürülmüş halde bulundu Apartmanda katliam! 2'si kardeş 3 kişi öldürülmüş halde bulundu
23:39
Süper Lig’de 1.66 milyar Euro’luk facia
Süper Lig'de 1.66 milyar Euro'luk facia
23:31
Amedspor’da bilet izdihamı: Tam 122 bin kişi
Amedspor'da bilet izdihamı: Tam 122 bin kişi
23:22
TFF’den Orkun Kökçü için açıklama
TFF'den Orkun Kökçü için açıklama
22:43
Trump, Erdoğan’ı övmeye doyamadı Yaptığı uyarı da dikkat çekici
Trump, Erdoğan'ı övmeye doyamadı! Yaptığı uyarı da dikkat çekici
22:27
Erling Haaland Türkçe şarkıyla paylaşım yaptı, ortalık yıkıldı
Erling Haaland Türkçe şarkıyla paylaşım yaptı, ortalık yıkıldı
22:20
Trump açıkladı New York’ta İran heyetiyle 3 saat görüştüler
Trump açıkladı! New York'ta İran heyetiyle 3 saat görüştüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 23:57:00. #.0.3#
SON DAKİKA: İYİ Partili Sunat, yaralı öğrencileri ziyaret etti, okul güvenliği kanunu istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement