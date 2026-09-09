İYİ Partili Ulusoy: "Fındık üreticisi çözüm bekliyor" - Son Dakika
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İYİ Partili Ulusoy: "Fındık üreticisi çözüm bekliyor"

İYİ Partili Ulusoy: "Fındık üreticisi çözüm bekliyor"
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İYİ Parti Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, "1 kilogram fındığın, budama, ocaklama, gübre, ilaç, patoz, bahçe temizliği, fındık toplama işçiliği gibi masraflarıyla, bölgesine ve topoğrafyasına göre en az 265 ila 300 lira gibi bir maliyeti var. Ayrıca, randıman ve kalite, kahverengi kokarca gibi zararlı haşereler yüzünden günden güne düşüyor. Tarım Mahsulleri Ofisi'nin levant kalite için açıkladığı 250 lira maalesef yetersiz. Ödemelerin 21 gün sonra olması da üreticileri zor durumda bırakıyor" dedi.

(ANKARA) - İYİ Parti Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, "1 kilogram fındığın, budama, ocaklama, gübre, ilaç, patoz, bahçe temizliği, fındık toplama işçiliği gibi masraflarıyla, bölgesine ve topoğrafyasına göre en az 265 ila 300 lira gibi bir maliyeti var. Ayrıca, randıman ve kalite kahverengi kokarca gibi zararlı haşereler yüzünden günden güne düşüyor. Tarım Mahsulleri Ofisi'nin levant kalite için açıkladığı 250 lira maalesef yetersiz. Ödemelerin 21 gün sonra olması da üreticileri zor durumda bırakıyor" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, geçtiğimiz günlerde Ordu'nun Fatsa ilçesinde esnaf ziyaretinin ardından vatadanlaşlara seslenerek, fındıkta yaşanan sorunları sıralamış, iktidara gelmeleri durumunda tüm sorunu çözeceklerini duyurmuştu.

Dervişoğlu ile bölgede fındık üreticileri ve fındık alım merkezlerini ziyaret eden İYİ Parti Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, "Fındık üreticisi çözüm bekliyor" diyerek, ANKA Haber Ajansı'na şu açıklamalarda bulundu:

"1 kilogram fındığın, budama, ocaklama, gübre, ilaç, patoz, bahçe temizliği, fındık toplama işçiliği gibi masraflarıyla, bölgesine ve topoğrafyasına göre en az 265 ila 300 lira gibi bir maliyeti var. Ayrıca, randıman ve kalite kahverengi kokarca gibi zararlı haşereler yüzünden günden güne düşüyor. Tüm bu nedenlerle, Tarım Mahsulleri Ofisi'nin Levant kalite için açıkladığı 250 lira maalesef yetersiz. Ödemelerin 21 gün sonra olması da üreticileri zor durumda bırakıyor. İşçi ödemeleri peşin olduğu için üreticiler ürünlerini peşin ödeme yapan tüccara 170-180 lira gibi fiyatlara vermek zorunda kalıyor. İYİ Parti olarak bizim fındık için taban fiyat önerimiz, Giresun kalite kabuklu fındıkta 320 lira, levant kalite kabuklu fındıkta 310 lira olarak açıklamıştık."

"FİSKOBİRLİK'İ TEKRAR OYUNCU YAPACAĞIZ"

İYİ Partili Ulusoy, fındık üretiminde yaşanan sorunlara ilişkin partisinin çözüm önerilerini de şöyle sıraladı:

"Fındık taban fiyatı gerçekçi olacak ve peşin ödeyeceğiz. Dekar kotasını kaldıracak, üreticinin tüm ürününü alacağız. Fındık piyasasını düzenleyecek, regüle edecek güçlü bir müdahale kurumuna ihtiyaç vardır. FİSKOBİRLİK'i tekrar oyuncu yapacağız. Şu an Fiskobirlik kötü yönetiliyor. Rekabet kurumu kararına rağmen, açıklanan Taban fiyatın altında alım fiyatı açıkladı. Fındık üreticisinin depolama imkanı yoktur. Acilen fındık bölgesinde lisanslı depolar kuracağız. Verimlilik problemi sürmektedir. Verimliliği artıracak güncel destek ve eğitim programları hazırlayacağız. Alan bazlı destekleri yüzey eğimine göre artıracağız. Fındık işlenmemiş yani natürel olarak satılmaktadır. Biz işleyerek, çok daha yüksek katma değer yaratacağız. Fiskobirlik'in yanı sıra fındığı işleyecek özel sektör yatırımlarına teşvik verecek, bu yatırımları özellikle Karadeniz bölgesinde yapacağız. Üreticilere önden işçilik avansı vereceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İYİ Partili Ulusoy: 'Fındık üreticisi çözüm bekliyor' - Son Dakika

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