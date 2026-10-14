İYİ Partili Yılmaz, Halk TV\'ye kayyımı milletin haber alma hakkına saldırı saydı

İYİ Partili Yılmaz, Halk TV'ye kayyımı milletin haber alma hakkına saldırı saydıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Raşit Yılmaz, Halk TV'ye kayyım atanması ve ekranının karartılmasının milletin haber alma hakkına yapılan bir saldırı olduğunu belirtti. Yılmaz, açıklamasında iktidarın hırsızlığın ve yolsuzluğun duyulmamasını temin etmeye çalıştığını kaydetti.
(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Raşit Yılmaz, Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin, "Halk TV'ye kayyum atanması ve ekranının karartılması, milletimizin haber alma hakkına yapılan bir saldırıdır. Bu iktidar, hırsızlığın ve yolsuzluğun duyulmamasını temin etmeye çalışıyor" ifadesini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Raşit Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Halk TV'ye kayyum atanması ve ekranının karartılması, milletimizin haber alma hakkına yapılan bir saldırıdır. Olması gereken, iktidarın ülkede hırsızlık ve yolsuzluk olmamasını sağlamasıdır. Bu iktidar, hırsızlığın ve yolsuzluğun duyulmamasını temin etmeye çalışıyor."
Kaynak: ANKA
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