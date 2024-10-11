İyilikte Yarışmanın Önemi

Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, "Bize düşen emredildiği üzere iyilikte yarışmaktır. Durum ve şartlar ne olursa olsun, her daim iyiliği yaşamak ve yaşatmak, kötülüğün ve kötülerin karşısında durmaktır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin hem gerçek hayatta hem de sanal mecralarda iyi insanlarla birlikte olmaları, kötülerden uzak kalmaları için gayret göstermektir." ifadelerine yer verildi.

"Kötülüğe iyilikle engel olalım" konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okundu.

İslam'ın gönderiliş gayelerinden birinin iyiliğin yeryüzüne hakim olması, kötülüğün ortadan kaldırılması olduğuna işaret edilen hutbede, "İslam, bunun yolunu bizlere göstermiştir. Bu yol iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmaktır. Doğru, güzel ve hayırlı şeyleri yapmak; yanlış, çirkin ve zararlı şeylerden kaçınmaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kur'an-ı Kerim'in, iyiliğin merkezine iman, ibadetler ve güzel ahlakı yerleştirdiği belirtilen hutbede, iyilikte, takvada ve hayırda yarışmanın, her türlü kötülükten de uzak durmanın emredildiği kaydedildi.

İyiliğin, duygu ve düşünceden, söz ve davranışlara kadar hayatın her alanına yansımasının Kur'an-ı Kerim'de yer aldığı aktarılan hutbede, şu ifadeler kullanıldı:

"İyiliğin yeryüzündeki en büyük temsilcisi Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa ise herkesin huzur içinde yaşayabileceği bir dünya inşa etmek için çalışmış, ümmetini de bu yönde çalışmaya teşvik etmiştir. Kin ve nefretin esiri olmuş gönülleri, merhametten yoksun vicdanları hikmetle, sevgiyle ve bilgiyle yoğurmuş, bütün insanlığa örnek olacak yeni bir medeniyet inşa etmiştir."

"Günümüzde kötülük ve kötüler insanlığın gündeminde daha fazla yer tutuyor"

Gerçek iyiliğin özünde Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman etmenin bulunduğuna, kulluk ve sorumluluk bilinciyle bir ömür geçirmenin var olduğuna işaret edilen hutbede, iyiliğin özünde bilgiyi, sevgiyi, duayı, hüznü ve derdi paylaşmanın, şiddetin her çeşidinden uzak durmanın, elini haramdan, dili yalandan, kalbi öfke ve husumetten korumanın var olduğu belirtildi.

İyiliğin özünde sevgiden yoksun kalplere, İslam'ın rahmet yüklü mesajlarını ulaştırmak, insanın fıtratını bozan, ahlakını zayıflatan, düşmanlığa, kin ve nefrete sevk eden kötülük yollarını kapatmak olduğu vurgulanarak, "Hasılı kendimize, ailemize, çevremize ve bütün yaratılmışlara sadece Rabbimizin rızasını umarak şefkat ve merhametle davranmak vardır." ifadesine yer verildi.

Hutbede, şunlar kaydedildi:

"Maalesef, günümüzde kötülük ve kötüler insanlığın gündeminde daha fazla yer tutuyor. Dünyamızı kötülükler kuşatıyor. Yeryüzünü ifsat edenlerin sesi, ıslah etmek isteyenlerden daha fazla çıkıyor. Barışın yerini savaş, merhametin yerini şiddet, sevginin yerini nefret almaya başlıyor. Kötülüğü yaygınlaştırmak isteyenler, zararlı akımlar, sapkın ideolojiler ve kötü alışkanlıklar ile çocuklarımızı ve gençlerimizi milli ve manevi değerlerimizden uzaklaştırmak istiyor. Onların tertemiz fıtratlarını bozmaya çalışıyor."

"Yeryüzünü iyilik imar edecektir"

Yaşanan bütün bu olumsuzluklar karşısında herkese görev ve sorumlulukların düştüğüne dikkat çekilen hutbede, şu ifadeler yer aldı:

"Bize düşen emredildiği üzere iyilikte yarışmaktır. Durum ve şartlar ne olursa olsun, her daim iyiliği yaşamak ve yaşatmak, kötülüğün ve kötülerin karşısında durmaktır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin hem gerçek hayatta hem de sanal mecralarda iyi insanlarla birlikte olmaları, kötülerden uzak kalmaları için gayret göstermektir. Onlara şefkat ve merhametle muamele etmektir. Onları sahih ve doğru bilgiyle aydınlatmak, Peygamber Efendimizin güzel ahlakıyla buluşturmaktır. Unutmayalım ki, yeryüzünü iyilik imar edecek, dünyayı yaşanılır hale iyiler getirecektir."