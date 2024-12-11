Manastırdaki Papazın Skandalı: Onlarca Çocuğa Tecavüz ve Dokunma Yasağı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Manastırdaki Papazın Skandalı: Onlarca Çocuğa Tecavüz ve Dokunma Yasağı

Manastırdaki Papazın Skandalı: Onlarca Çocuğa Tecavüz ve Dokunma Yasağı

Galler'deki bir manastırda bir papazın 54 çocuğa tecavüz ettiği ortaya çıktı. Skandal sonrasında manastırda 'dokunmak yok' politikası uygulanacak ve keşişlerin ziyaretçilerle selfie çekmesine izin verilmeyecek. Manastırdaki cinsel istismar vakaları ve örtbas etme girişimleri özürle kabul edildi.

11.12.2024 21:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galler'deki Caldey adasında yer alan manastırda bir papazın 54 çocuğa tecavüz ettiği ortaya çıktı. Skandalın ardından 73 sayfalık önlem raporu yayınlandı. Çocuklara yönelik cinsel istismarla anılan manastırda şimdi "dokunmak yok" politikası uygulanacak. Keşişlerin ziyaretçilerle selfie çekmesine izin verilmeyecek.

Manastırdaki Papazın Skandalı: Onlarca Çocuğa Tecavüz ve Dokunma Yasağı

SELFIE ÇEKMEYE İZİN YOK

NTV'nin haberine göre, Caldey Adası'ndaki papaz ziyaretçilere sorulsa bile dini ya da pastoral tavsiyelerde bulunmalarına ya da onlarla selfie çektirmelerine izin verilmeyecek. Ayrıca "dokunmak yok" politikası kapsamında kazara gerçekleşen fiziksel temasları rapor etmekle yükümlü olacaklar.

Manastırdaki Papazın Skandalı: Onlarca Çocuğa Tecavüz ve Dokunma Yasağı

GÖZ ÖNÜNDE İSTİSMAR

Tavsiyeler, Peder Thaddeus Kotik'in Sistersiyen rahipler topluluğuna ev sahipliği yapan adada, neden "göz önünde" erkek ve kız çocuklarını tımar edebildiğini, onlara tecavüz edebildiğini ve cinsel tacizde bulunabildiğini inceleyen 73 sayfalık bir raporda yer alıyor. Rapor, cinsel suçlarla suçlanan ya da hüküm giyen diğer dört erkeğin Pembrokeshire sahili açıklarındaki adada nasıl yaşayabildiklerini de inceliyor.

Manastırdaki Papazın Skandalı: Onlarca Çocuğa Tecavüz ve Dokunma Yasağı

"YASAL BAĞLAYICILIĞI YOK"

The Guardian gazetesine konuşan Caldey Adası Hayatta Kalanlar Kampanyası'nın kurucusu Kevin O'Connell, tavsiyelerin yasal bağlayıcılığı olmadığı için incelemenin yeterince ileri gitmediğini düşünüyor. Connell, hayatta kalanların adadaki insanların korunmasında büyük bir rol oynaması gerektiğini belirterek,"Başkalarının göremediği tehlikeleri ancak cinsel istismardan kurtulanlar görebilir" dedi.

Manastırdaki Papazın Skandalı: Onlarca Çocuğa Tecavüz ve Dokunma Yasağı

BAŞRAHİPTEN ÖZÜR

Caldey'in şu anki başrahibi Peder Jan Rossey, 2017 yılında Guardian tarafından ortaya çıkarılan istismar ve örtbas edilmesi nedeniyle özür diledi. Rossey, "Peder Thaddeus Kotik tarafından istismara uğrayan çocukların çektiği büyük acıları ve bunu gizli tutan kapalı gizlilik ve örtbas kültürünü derin bir üzüntü ve esefle okudum" dedi.

Manastırdaki Papazın Skandalı: Onlarca Çocuğa Tecavüz ve Dokunma Yasağı

Çocukların istismarını durdurmak için fırsatların kaçırıldığının açık olduğunu söyleyen Rossey, şunları söyledi: "Çocukların yetişkinlere seslendiğini ve hiçbir önlem alınmadığını duymak özellikle yürek parçalayıcıdır. Çocuklar ve aileleri desteklenmeleri ve dinlenmeleri gerekirken başarısızlığa uğratılmışlardır. İstismarların yasal makamlara bildirilmesi gerekirdi."

Manastırdaki Papazın Skandalı: Onlarca Çocuğa Tecavüz ve Dokunma Yasağı

Peder Rossey, "Manastır topluluğu adına, Thaddeus Kotik'in istismarı ve geçmişte çocukların ve ailelerinin korunmaması nedeniyle zarar gören ve acı çeken herkesten içtenlikle özür diliyorum" diye konuştu.

3-sayfa, 3-sayfa, Galler, Dünya, Hukuk, Hukuk, Dünya, Dini, Dini, Son Dakika

Son Dakika Dünya Manastırdaki Papazın Skandalı: Onlarca Çocuğa Tecavüz ve Dokunma Yasağı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mehmet Akın:
    Her dinin dincileri böyle demekki 8 4 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    İnsanların inandığı bir çok din vardır. AHLAK tek dir. 5 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Papaza Elektrik Verin 2 0 Yanıtla
  • Orçun Kömür:
    Bunun müslümanı hıristiyanı yok insanın olduğu yerde sapkınlık sapıklık herşey var Ama maalesef bunu mesleği ile bağdaştırıp dini kötülemek sadece bizde var 2 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    karanlığı aydınlatmanın tek yolu El-feneridir 0 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:19 Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü
20:34 DEM Partili Gergerlioğlu: Sayın başkan, Türkçe konuşmadım sesimi kesmediniz DEM Partili Gergerlioğlu: Sayın başkan, Türkçe konuşmadım sesimi kesmediniz
20:14 Donald Trump: Suriyeliler kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar Donald Trump: Suriyeliler kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar
20:02 İşte İsrail işgalinin en net görüntüsü İşte İsrail işgalinin en net görüntüsü
19:26 Ukrayna’nın bir kez daha ABD füzeleriyle saldırdığı Rusya’dan tedirgin eden açıklama Ukrayna'nın bir kez daha ABD füzeleriyle saldırdığı Rusya'dan tedirgin eden açıklama
09:42 Suriye’de Esad sonrası yeni ve eski hükümet bir arada Suriye'de Esad sonrası yeni ve eski hükümet bir arada
09:21 Türkiye’nin sınırına taşınan Süleyman Şah Türbesi’nin akıbeti belli oldu Türkiye'nin sınırına taşınan Süleyman Şah Türbesi'nin akıbeti belli oldu
09:20 Maçlar nefes kesti İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Maçlar nefes kesti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
09:19 Beyaz Saray: 2012’de Suriye’de kaçırılan Austin Tice’ın bulunması için Türklerle çalışıyoruz Beyaz Saray: 2012'de Suriye'de kaçırılan Austin Tice'ın bulunması için Türklerle çalışıyoruz
09:15 Altın fiyatları rekor seviyelere koşuyor Altın fiyatları rekor seviyelere koşuyor
08:53 Esad kaçarken İsrail’e stratejik noktaların adreslerini vermiş Esad kaçarken İsrail'e stratejik noktaların adreslerini vermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 22:07:56. #1.13#
SON DAKİKA: Manastırdaki Papazın Skandalı: Onlarca Çocuğa Tecavüz ve Dokunma Yasağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.