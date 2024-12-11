Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü - Son Dakika
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Teknoloji

Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü

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Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, WhatsApp erişim sorununu yakından izlediklerini duyurdu.

11.12.2024 21:18  Güncelleme: 21:29
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Dünyanın en çok kullanılan popüler sosyal medya uygulamaları WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu yaşandı. Bazı kullanıcılar sosyal medya hesaplarına girmekte ve paylaşım yapmakta sorun yaşadı. Özellikle iş iletişimi ve günlük haberleşme için bu platformları kullanan kişiler bu uygulamaların bağlı olduğu Meta'dan açıklama bekliyor.

WHATSAPP'TA İLETİŞİM TAMAMEN KESİLDİ

Dünyanın en yaygın mesajlaşma platformlarından WhatsApp'ta da kısa süreli erişim sorunu sorunu yaşandı. TSİ 20:50 sularında çalışmayan WhatsApp'a uygulamadan ya da web üzerinden 15 dakika süresince ulaşabilmek mümkün olmadı. Erişim sorunu saat 21:02 itibariyle düzelmeye başladı.

"TAKİP EDİYORUZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan X hesabından yaptığı paylaşımda WhatsApp erişim sorununu yakından izlediklerini paylaştı ve şu sözleri kaydetti: "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir."

Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü
Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü

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Son Dakika Teknoloji Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Fatma Erkoca:
    inşallah hiç açılmaz 40 11 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Kolon mu kesmişler , Deniz kum'u mu kullanmışlar.:)))) 38 2 Yanıtla
  • Alp Uganer:
    vardır yine bir tezgah 34 5 Yanıtla
  • Yasin Oruç:
    146 saniyelik kesinti oldu ne alaka şuan calısıyor 14 12 Yanıtla
  • Arzum Baskara:
    Hic bisey calismiyor sacma sapan konusmayin. Hepsine girilmiyor 19 2 Yanıtla
  • Osman Ege:
    Yalan bende mükemmel 3 18 Yanıtla
  • Msp Online:
    birileri yine saman altından su yürüttü 17 1 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Neyi yalan haber bende giremiyorum 16 1 Yanıtla
  • Kemsl:
    Ne yapalım...milli sorun mu.adamin uygulaması çöktü dert mi edelim 5 4 Yanıtla
  • Bu Kim:
    sebeb? 4 3 Yanıtla
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