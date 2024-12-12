Murat Kurum masasına getirilen Ergene'den gelen pis suyu fırlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Murat Kurum masasına getirilen Ergene'den gelen pis suyu fırlattı

Geniş Video İzle

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP'li vekil İlhami Özcan Aygun'un masasına getirdiği Ergene Nehri'ndeki pis suyu yere fırlattı. Meclis'te tansiyon yükselince, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder oturuma ara verdi.

12.12.2024 14:28  Güncelleme: 14:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Genel Kurulu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Bağlı kuruluşların 2025 bütçesi görüşüldü. Söz alarak kürsüye gelen CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Kazdağları'na ve Ergene Nehri'ndeki su kirliliğine dikkat çekti.

"KENDİ ELLERİMLE GİDİP ALDIM"

Aygun bir elinde Kazdağları'ndaki ağaçlardan getirdiği kozalağı, diğer elinde de Ergene Nehri'nden getirdiği pis su dolu şişeyi gösterdi. Aygun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un bütçenin Komisyon görüşmelerinde İzmir Körfezi'nden getirdiği pis su dolu kavanozu hatırlatıp, "Ergene Nehri işte bu arkadaşlar. Cumartesi günü gidip kendi ellerimle Ergene Nehri'nden bu suyu aldım. Yani kimseye getirtmedim, kendi ellerimle aldım. Ama ne oldu bilir misiniz? Bakanlık elini yüzüne bulaştırdı. Kaynakları heba ettiniz. Şimdi Tarım Bakanlığı Ergene Nehri'ni temizlemeye devam ediyor ama benim bölgemde, Trakya'da insanlar kanserden ölüyor." dedi.

Aygun, konuşması bitince de TBMM'de bakanlar tarafında oturan Murat Kurum'un masasına kozalak ve pis su dolu şişeyi koydu.

Murat Kurum masasına getirilen Ergene'den gelen pis suyu fırlattı

MURAT KURUM SİNİRLENDİ

Murat Kurum aniden kalkıp masadaki kozalağı ve pis su dolu şişeyi fırlattı. Kurum'un hareketinden sonra tansiyon yükseldi. AK Partili vekiller de tartışmaya dahil olunca TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyye Önder yaşanan gerginliğin ardından TBMM Genel Kurulu oturumuna 20 dakika ara verdi.

Murat Kurum masasına getirilen Ergene\'den gelen pis suyu fırlattı

Sırrı Süreyya Önder, İlhami Özcan Aygun, İklim Değişikliği, Murat Kurum, Tansiyon, Tekirdağ, Politika, 3-sayfa, Ergene, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Murat Kurum masasına getirilen Ergene'den gelen pis suyu fırlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Mehmet Aydaz:
    Soğan ekmek YEMEYE devam edin koyun sürüleri 201 111 Yanıtla
  • Ömer Faruk Kurt:
    ulan oralar oldum olasi chpnin belediyeleri o hale getirende sizlersiniz kime neyin hesabini soruyorsun yarin bakanlik oradaki fabrikalari isyerlerini kapatsa ilk siz itiraz edersiniz 146 109 Yanıtla
  • Sk 06:
    Murat kurum an kötü kurum boş beleş adam 153 89 Yanıtla
  • Neccom:
    murat kurumun teli olamazsın, adam izmir körfezini nasıl kurtarırız peşinde, adam şov peşinde 99 117 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    hangi nehirden su alirsan al cesme suyu gubi berrak mi olacakti?? bu cehapelilere şov olsun da ne olursa olsun 101 96 Yanıtla
  • Remzi Üstbaş:
    atanmışlar seçilmişlere posta koyuyor gazi meclisin haline bak 109 64 Yanıtla
  • Sebahattin Yakar:
    isinemi gelmedi kurummmm 54 55 Yanıtla
  • Veysel Çelik:
    Çakala bak beni kendi silahımla vuruyor tüpçü fikret :))) 62 10 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    bu memlekette doğru yapanı takdir eden kimse yok anca show 57 11 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Halkın belediye başkanı bile seçmediği adam bu ülkede bakan olarak atanıyor söyleyeceklerim bu kadar 17 14 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:42 İsrail, Suriye’yi neden işgale başladı Başbakanlık ofisinden açıklama var İsrail, Suriye'yi neden işgale başladı? Başbakanlık ofisinden açıklama var
15:15 Suriye’de yeni hükümet, anayasayı ve parlamentoyu askıya aldı Suriye'de yeni hükümet, anayasayı ve parlamentoyu askıya aldı
14:28 Murat Kurum masasına getirilen Ergene’den gelen pis suyu fırlattı Murat Kurum masasına getirilen Ergene'den gelen pis suyu fırlattı
14:02 Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü
13:46 Şeyda polisi şehit eden suç makinesi ilk kez hakim karşısına çıktı Şeyda polisi şehit eden suç makinesi ilk kez hakim karşısına çıktı
22:22 Meclis’te Sağlık Bakanı Memişoğlu’na protesto Muhalefet sıralarından ’istifa’ sesleri yükseldi Meclis'te Sağlık Bakanı Memişoğlu'na protesto! Muhalefet sıralarından 'istifa' sesleri yükseldi
22:14 Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı
22:11 Kadıköy’de Fenerbahçelileri kahreden istatistik Kadıköy'de Fenerbahçelileri kahreden istatistik
21:55 Mourinho’dan tepkiler sonrası çok konuşulacak Samet Akaydin kararı Mourinho'dan tepkiler sonrası çok konuşulacak Samet Akaydin kararı
21:36 Manastırdaki Papazın Skandalı: Onlarca Çocuğa Tecavüz ve Dokunma Yasağı Manastırdaki Papazın Skandalı: Onlarca Çocuğa Tecavüz ve Dokunma Yasağı
21:19 Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü
21:04 Dev firma Türkiye’den çekildi: Binlerce kişinin parası iade edilecek Dev firma Türkiye'den çekildi: Binlerce kişinin parası iade edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 16:27:29. #1.13#
SON DAKİKA: Murat Kurum masasına getirilen Ergene'den gelen pis suyu fırlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.