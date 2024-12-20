İYTE Bilgelik Akademisi Mezunları Coşkulu Törenle Diploma Aldı

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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün (İYTE), 50 yaş ve üzeri kişilere yönelik kurs programı İYTE Bilgelik Akademisi'nin öğrencileri mezun oldu.

İYTE'den yapılan açıklamaya göre, akademide öğrencilere yapay zeka teknolojisi, iklim değişikliği ve değişen dünyada çevre, moleküler biyolojide yeni yaklaşımlar ve robotik gibi farklı alanlarda eğitimler verildi.

Akademide 7 hafta süren programı tamamlayanlar mezuniyet törenine torunları ve çocuklarıyla katıldı, keplerini havaya atarak mezuniyet coşkusu yaşadı.

Mezuniyet töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran, akademinin öğrenmenin yaşam boyu süren bir eylem olduğu inancıyla kurulduğunu belirtti.

Mezunlar adına konuşan Dilek Tekinsoy ve Alpaslan Mater de eğitimlerin hayatlarına olumlu etkiler yaptığını aktardı.