İZBAN seferleri Alsancak istasyonuna uğramadan gerçekleştiriliyor

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İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi'nde (İZBAN) seferler yaşanan sorun nedeniyle Alsancak istasyonuna uğramadan gerçekleştiriliyor.

İZBAN'dan yapılan açıklamada, "Alsancak makas bölgesinde yaşanan sorun nedeniyle bir trenimiz hatta kaldı ve Alsancak istasyonuna giriş çıkışlar geçici bir süre durduruldu. Seferlerimiz normale döndüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Hatta kalan trenin yolcuları, trenden inerek yakındaki istasyona yürüdü.