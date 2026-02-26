İzbeton'da "Asfalt" Davası... Yeni Bilirkişi Keşfi Yapılacak

(İZMİR) - İzmir 28. Asliye Ceza Mahkemesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de, "asfalt kaplaması ve yol-inşaat bakım onarım yenileme işlerinde yolsuzluk yapıldığı" iddiasıyla 44 sanık hakkında açılan davada, alanda yeni bilirkişi keşfi yapılmasına karar verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de, "asfalt kaplaması ve yol-inşaat bakım onarım yenileme işlerinde yolsuzluk yapıldığı" iddiasıyla 44 sanık hakkında açılan davaya, İzmir 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nce devam edildi.

Duruşmaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik açılan "kooperatif" davası sanıklarından da olan eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, tanık ifadeleri alındı.

Eski İZBETON çalışanlarından tanık O. B, sevkiyatta baskı iddiasında bulunarak, "Görmediğimiz malın sevkini yapmamız için baskı gördük. Biz bunu kabul etmedik" dedi.

Sanıklar arasında bulunan şef Tanju Ö, tanığın iddialarına karşı çıkınca ikili arasında tartışma yaşandı.

"Görmediğimiz sevkiyatlara irsale kesmemiz istenmişti"

Soruşturmaya konu tarihte kantar büro amiri olarak görev yapan tanık S.K, da "Tanju Ö. araçların gelmediği esnada görmediğim sevkiyatlara imza atmamı istemişti. Bu malzemenim düşük metraj çıkış yapıldığı söylenmişti. Ama günden güne arttı. Görmediğimiz sevkiyatlara irsale kesmemiz istenmişti" diye konuştu.

Mahkeme hakiminin, "Baskı oldu mu?" sorusuna da yanıt veren tanık S.K, "Bize, 'Ne yapalım sizleri işten mi çıkaralım' dediler. Ben de 'Çıkarın ama biz de mahkemeye gideriz' dedim. Ben itirazımı yaptım, yapmayacağımı söyledim. Arkadaşlarımı da uyardım ama onlar bir şey demedi" ifadelerini kullandı.

Tanık ifadelerinin ardından sanıklar ve sanık avukatlarının talepleri alındı.

Kaya: "Keşif ve bilirkişi talebinde bulunuyorum"

Bu davadan tutuksuz yargılanan ancak "zimmet" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski İZBETON A.Ş. Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, bilirkişi talebinde bulunarak, "Ben süre uzatımı vermekten yargılanıyorum. Buna ilişkin 3 belge var. Bu belgelerde benim dışımda 6 imza var. Onların tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum. Süre uzatımı önce müteahhit tarafından talep edilir, kurum verilir. Bunu talep eden Ramer Şirketi yetkilisinin dinlenmesini istiyorum. Bunlar tamamlandıktan sonra da keşif ve bilirkişi talebinde bulunuyorum" dedi.

Duruşmada sanık avukatları, sanıkların günlük hayatında mağduriyetler yaşadıklarını, bu nedenle davaya konu dosyaların tefrik edilmesini ve müvekkilerinin duruşmalardan vareste tutulmasını talep ettiler.

Ara karar açıklandı

Mahkeme, bilirkişi keşfi ve teknik inceleme yapılmasına ve dosyanın emekli Sayıştay denetçilerine gönderilmesine, Heval Savaş Kaya'nın talebi doğrultusunda Gökay Genç'in tanık olarak dinlenmesine, sanıkların duruşmadan vareste tutulma taleplerinin kabulüne karar verdi. Sanık avukatlarının dosya tefrik talepleri ise reddedildi.

Duruşma, 24 Haziran'a bırakıldı.