İZBETON Davasında Tahliye Kararı - Son Dakika
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İZBETON Davasında Tahliye Kararı

İZBETON Davasında Tahliye Kararı
22.07.2025 18:09
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İZBETON'a yönelik operasyonda 56 sanık hakkında tahliye kararı verildi, itirazlar yapıldı.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik operasyon kapsamında muhtelif cins ve miktarlarda iş makinesi ve araç kiralama hizmet alımı işlerine yönelik iddianame kabul edilirken, mahkeme sanıkların tutuksuz yargılanmalarına hükmedip, tahliye kararı verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin muhtelif cins ve miktarlarda iş makinesi ve araç kiralama hizmet alımı işleri hakkında yürütülen soruşturmada, aralarında eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel ve Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mert Hanifi Yılmaz olmak üzere 31'i tutuklu 56 şüpheli hakkında 'Edimin ifasına fesat karıştırmak' suçunu birden fazla kez zincirleme şekilde işledikleri belirtilerek 3 yıl ile 12 yıl 3 aya kadar değişen hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dosyayı kabul eden İzmir 17'nci Asliye Mahkemesi, tutuklu sanıkların adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi. Önce asfalt, ardından da bu dosyadan hakkında tahliye kararı verilen eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın ise kooperatif dosyasında şüpheli olarak yer aldığı için cezaevinden tahliye edilmeyeceği öğrenildi. Buca Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel ve Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mert Hanifi Yılmaz'ın ise tahliye olacağı belirtildi.

TAHLİYELERE İTİRAZ EDİLDİ

Öte yandan, asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme işlerinde ihaleye fesat karıştırıldıkları iddiasıyla aralarında eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da aralarında olduğu 20'si tutuklu 44 şüpheli hakkında 'İhaleye fesat karıştırma' suçundan 3 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava İzmir 28'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce dün kabul edilirken, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verilmişti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada mevcut denetim raporları, bilirkişi raporları ve tüm dosya kapsamını dikkate alarak verilen tahliye kararlarına aynı gün itiraz edildiği açıklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İZBETON Davasında Tahliye Kararı - Son Dakika

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