İzbeton Yeni Üretim Tesisiyle Kapasitesini Artırıyor

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte daha konforlu ve güvenli ulaşım sağlamak amacıyla altyapısını güçlendirerek asfalt yatırımlarına hız verdi. İZBETON'un 25 ayrı asfalt ekibi gece gündüz sahada yol onarım çalışmalarını sürdürürken, ana arterlerde de yenileme çalışmaları devam ediyor. Başkan Cemil Tugay'ın verdiği söz doğrultusunda ekip sayısını 40'a çıkarmayı hedefleyen İZBETON, merkez ilçelere daha hızlı ve etkin hizmet sunabilmek için Buca'da yeni asfalt üretim tesisini hizmete açarak üretim kapasitesini artıracak.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın İzmirlilere verdiği yol yenileme sözü kapsamında, kentin ana arterlerinden sokak aralarına kadar asfalt çalışmaları artan kapasiteyle sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda sahada gece gündüz görev yapan İZBETON AŞ ekipleri, 25 asfalt yama ekibiyle yol onarımlarını gerçekleştirirken, 5 asfalt serim ekibiyle de ana arterlerde yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Günün ilk ışıklarında İZBETON'un Bornova yerleşkesinde dolum yaparak sahaya çıkan ekipler; yağışların yollarda oluşturduğu bozulmalar, kurum kazılarının bulunduğu alanlar ve zamanla tahrip olan noktalarda yama çalışması yapıyor. Ekip sayısının yanı sıra asfalt üretim kapasitesini de artıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılı sonuna kadar İzmir'in 30 ilçesinde kapsamlı bir asfalt yatırımını hayata geçirmeyi hedefliyor.

Yoğun yağışlara rağmen 25 ayrı ekiple 50 bin ton asfalt

Çalışmalar hakkında bilgi veren İZBETON Yol Altyapı ve Asfalt Uygulama Müdürü Gökay Genç, İzmir'de ulaşım altyapısını güçlendirme hedefi doğrultusunda 2026 yılına güçlü bir saha organizasyonuyla başladıklarını belirtti. Ocak ve şubat aylarının yağışlı geçmesine rağmen 25 ekiple aralıksız çalıştıklarını kaydeden Genç, "İzmir'in ihtiyaç duyduğu yağışlar gerçekleşti ancak bu durum sahadaki çalışmalarımızda kısmi bir yavaşlamaya neden oldu. Buna rağmen ocak ve şubat aylarında toplam 50 bin ton asfalt uygulamasını tamamladık" dedi.

Ekip sayısı 40'a çıkacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın hedefleri doğrultusunda sahadaki ekip sayısının artırılacağını belirten Gökay Genç, çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti. Genç, "Ekiplerimiz gece gündüz, saat sınırlaması olmaksızın görev yapıyor. Ramazan Bayramı'nın ardından ekip sayımızı 40'a çıkarmayı planlıyoruz. Özellikle ana arterlerde yenileme çalışmalarını tamamlayarak vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenli yollara kavuşmasını sağlayacağız" dedi.

Buca'da yeni asfalt üretim tesisi

Yol yenileme çalışmaları kapsamında, artan ekip sayısına paralel olarak asfalt kapasitesi de artırılıyor. Genç, "Buca'da yeni bir asfalt plenti (üretim tesisi) kurarak kapasitemizi artırmayı hedefliyoruz. Mart ayı itibariyle yollarımızı daha güvenli ve konforlu hale getirme çalışmalarına başladık. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak özellikle merkez ilçelerdeki ana arter yollarını yeniliyoruz. Bu kapsamda, Buca Uğur Mumcu Caddesi, Ankara Caddesi yan yol ve Gaziler Caddesi gibi önemli arterlerde çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın özellikle ana yollarda daha konforlu yollara kavuşmasını hedefliyoruz. Yıl sonuna kadar bu farkı gözle görülür şekilde hissedecekler" dedi.

