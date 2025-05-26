İZENERJİ, İzmir'in Enerji Geleceği İçin Stratejik Planlarını Paylaştı - Son Dakika
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İZENERJİ, İzmir'in Enerji Geleceği İçin Stratejik Planlarını Paylaştı

26.05.2025 13:15  Güncelleme: 13:54
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Wenergy Fuarı'nda yapılan İzmir Enerji Verimliliği Çalıştayı'nda, İZENERJİ İzmir'in karbon nötr şehir olma hedefi doğrultusunda yol haritasını ve öncelikli projelerini kamuoyuna açıkladı.

(İZMİR) - Wenergy Fuarı'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZENERJİ, İzmir Enerji Verimliliği Çalıştayı Sonuç Raporu Paneli'nde İzmir'in enerji geleceğine dair güçlü bir yol haritası ortaya koydu. İZENERJİ tarafından düzenlenen Enerji Verimliliği Çalıştayı sonrası hazırlanan raporda sunulan öneriler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren İZENERJİ, İzmir'in temiz enerjinin başkenti olma yolundaki stratejik rolünü, öncelikli hedeflerini ve toplumsal etkisini kamuoyuyla paylaştı.

WENERGY Expo – 3. Temiz Enerji Teknolojileri Fuarı ve Konferansı sektöre yönelik panelleriyle de dikkat çekiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZENERJİ AŞ Enerji Verimliliği Çalıştayı Sonuç Raporu Paneli ile İzmir'in enerji geleceğine yönelik önemli bilgiler paylaştı. Yaşar Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nurdan Yıldırım ve İZENERJİ Enerji Hizmetleri Şefi, Elektrik Elektronik Yüksek Mühendisi Kadriye Avcü'nün konuşmacı olarak yer aldığı panele sektör temsilcilerinin yanı sıra İZENERJİ Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Uzunoğlu ve yöneticiler de dinleyici olarak katıldı.

Hedef, İzmir'in karbon nötr şehir olması

İZENERJİ Enerji Hizmetleri Şefi, Elektrik Elektronik Yüksek Mühendisi Kadriye Avcü yaptığı konuşmada, "Enerji verimliliğini yalnızca teknik bir konu olarak değil; toplumsal adalet, çevresel sürdürülebilirlik ve yaşam kalitesinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz" diyerek, bu alandaki çalışmaların kent vizyonu açısından rolünü vurguladı. 26 Şubat'ta düzenlenen İzmir Enerji Verimliliği Çalıştayı'nın "Kentlerde enerji verimliliği nasıl artırılır?" ve "Sürdürülebilir bir gelecek için yerel yönetimler nasıl adımlar atmalı?" sorularına yanıt aradığını belirten Avcü, çalıştayın İzmir'in karbon nötr hedefi doğrultusunda kapsamlı bir iklim vizyonu sunarak önemli çıktıların elde edilmesini sağladığını aktardı.

Büyükşehir'in hedeflerini sıraladı

Bu çıktılar doğrultusunda İZENERJİ'nin önümüzdeki dönem hedeflerini sıralayan Avcü, şunları söyledi: Kısa vadede; kurumsal teknik kapasitemizi artırmak, enerji verimliliği eğitim programlarını yaygınlaştırmak, çocuklar ve gençlere yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapmayı planlıyoruz. Orta vadede programımızda; stratejik proje yönetim ofislerinin kurulması, sürdürülebilir büyümeye yönelik kurumsal yapılanmanın güçlendirilmesi var. Uzun vadede; İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin enerji ihtiyacının tamamen yenilenebilir kaynaklardan karşılanması, kentin karbon nötr şehir olma hedefine katkı sunulması çalışmaları yer alıyor. Düşük gelirli kesimlerin enerjiye erişimini kolaylaştıracak projelere öncülük etmeyi hedefliyoruz. Yenilenebilir enerji temelli sosyal projeler ve enerji kooperatifleri gibi toplumsal modellerin geliştirilmesi için mevzuatın desteklenmesi gerekiyor. İZENERJİ olarak, kamu kurumlarının enerji yönetim kapasitelerini artırmak için ISO 50001, ISO 14064-1, GES sistemleri, enerji piyasaları ve Yeşil Sertifika programları gibi başlıklarda teknik eğitimler düzenliyoruz. Aynı zamanda okullar ve sosyal alanlarda yürütülen farkındalık çalışmalarıyla da toplumsal dönüşüme katkı sunuyoruz. Enerji verimliliği, geleceğe yaşanabilir bir dünya bırakmanın en kritik adımı. Bizler, İZENERJİ AŞ ve İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu dönüşümün öncülüğünü yapmaya kararlıyız. Tüm kurumları, uzmanları ve yurttaşları birlikte dönüşmeye davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, İzmir, Kamu, Son Dakika

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