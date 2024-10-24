İZFAŞ'ta Grev Kararı Üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Açıklama - Son Dakika
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İZFAŞ'ta Grev Kararı Üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Açıklama

İZFAŞ Genel Müdürlüğü ile DİSK Genel-İş Sendikası arasındaki toplu sözleşme görüşmelerindeki uzlaşmazlık nedeniyle grev ilan edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, grev kararını hukuki bir hak olarak kabul ettiklerini ancak grev ilanını haklı bulmadıklarını açıkladı.

24.10.2024 19:30
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(İZMİR)- İZFAŞ Genel Müdürlüğü ile DİSK Genel-İş Sendikası arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşmazlık yaşanması sonucu grev ilan edilmesi üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Elbette, çalışma arkadaşlarımızın greve katılmaları hukuki haklarıdır; saygı duyuyoruz. Bununla birlikte, Genel-iş Sendikası'nın toplu görüşmelerdeki uzlaşmama kararını ve grev ilanını haklı bulmadığımızı kamuoyumuzla paylaşmak isteriz" denildi.

İZFAŞ'ta grev kararı alınması üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZFAŞ/İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Ticaret Anonim Şirketi'nde sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde mutabakat sağlanamadığı gerekçesiyle DİSK Genel-İş Sendikası tarafından 23 Ekim 2024 tarihinde grev ilan edilmiştir. Elbette, sendikalarımızın grev çağrısında bulunmaları ve çalışma arkadaşlarımızın bu çağrılara uyarak greve katılmaları hukuki haklarıdır; saygı duyuyoruz. Bununla birlikte, Genel-iş Sendikası'nın toplu görüşmelerdeki uzlaşmama kararını ve grev ilanını haklı bulmadığımızı kamuoyumuzla paylaşmak isteriz.

Genel-İş Sendikası ile yürütülen görüşmelerde; ücret, yılda 112 yevmiye tutarında ikramiye, kıdem zammı, yemek-yol-yakacak parası, birleştirilmiş sosyal yardım, giyim parası, bayram parası, aile-çocuk yardımları, izin parası gibi ücret ve ücretle ilişkili sosyal haklarda mutabık kalınmıştır. Ancak Genel-İş Sendikası'nın "İŞE DEVAM PRİMİ" ve "SAĞLIK RAPORU ALMAMA PRİMİ" talepleri kabul edilmemiştir. Sendika taslağında; bir yıllık süre içinde hastalık istirahat raporu almayan işçi için iki ayda bir 5 yevmiye ve yıl sonunda 6 yevmiye olmak üzere '36 yevmiye tutarında sağlık raporu almama teşvik pirimi ve fiilen ayda 15 gün ve üzeri çalışanlara 'ücretin yüzde 12'si nispetinde işe devam teşvik primi' talep edilmektedir.

Çalışanlarımızın normal çalışma saatlerinde işe devam etmeleri için teşvik primi talep edilmesi ve hastalık durumunda istirahat etmeleri gerektiğinde sağlık raporu almamaları için teşvik primi verilmesi belediyemiz ve iştiraklerimizce kabul edilmemiştir; kabul edilmeyecektir. Başka toplu sözleşmelerde benzer maddelerin bulunması, bu haksız/dayanaksız ve işçi/hasta haklarına aykırı taleplerin kabulü için gerekçe olamaz. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz."

Kaynak: ANKA

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