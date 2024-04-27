İzinsiz kızıl şahin besleyene 30 bin TL para cezası

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Kızıl şahin besleyen kişiye 30 bin TL para cezası kesildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde izinsiz kızıl şahin besleyen kişiye 30 bin 322 TL para cezası kesildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, Akçakale ilçesinin Bolatlar Mahallesi'nde M.T.'ye ait adreste kızıl şahin bulunduğunu tespit etti. Şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, ahırda kanadından yaralanmış kızıl şahin bulundu. Yaralı kızıl şahine el koyan ekipler, M.T.'ye 30 bin 322 lira para cezası uyguladı.

Kızıl şahin ise tedavisi için Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.