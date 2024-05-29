İzlanda'da Reykjanes Yarımadası'ndaki Yanardağ Patlaması - Son Dakika
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İzlanda'da Reykjanes Yarımadası'ndaki Yanardağ Patlaması

İzlanda\'da Reykjanes Yarımadası\'ndaki Yanardağ Patlaması

İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'ndaki Grindavik kasabasının kuzeyinde bu yıl 4. kez yanardağ patlaması meydana geldi. Patlama sonucunda lavlar yaklaşık 50 metre havaya püskürdü ve dumanlar yükseldi. Güney Yarımadası'nda acil durum ilan edilirken, turistik bölgeler tahliye edildi. Bu, Reykjanes Yarımadası'nda 781 yıl aradan sonra meydana gelen ilk volkanik patlama oldu.

29.05.2024 17:47
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İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'ndaki Grindavik kasabasının kuzeyinde bu yıl 4. kez yanardağ patlaması meydana geldi.

İzlanda'daki yayın kuruluşu RUV'un haberine göre, Grindavik kasabasının kuzeyinde yerel saatle 12.46'da yanardağ patladı.

Yetkililer, patlamanın yaşandığı alanda, 1 kilometre uzunluğundaki bir çatlaktan çıkan lavların yaklaşık 50 metre havaya püskürdüğünü ve dumanların yükseldiğini belirtti.

Yanardağ patlaması sebebiyle Güney Yarımadası'nda acil durum ilan edilirken, Grindavik kasabası, turistik bölge Blue Lagoon ve Svartsengi'de yer alan bir hidroelektrik santrali tahliye edildi.

Reykjanes Yarımadası'nda bu yıl 4. kez yanardağ patlaması yaşandı.

Yarımadada 14 Ocak, 8 Şubat ve 17 Mart tarihlerinde de yanardağ patlaması meydana gelmişti.

Reykjanes Yarımadası'nda bulunan ve 2021'de faaliyete geçen Fagradals Yanardağı, 6 bin yıl sonra lav püskürtmeye başlamıştı. Bu, Reykjanes'de 781 yıl aradan sonra meydana gelen ilk volkanik patlama olmuştu.

Eyjafjallajokull Yanardağı'nın 2010'da patlaması sonucu 100 binden fazla uçuş iptal edilmiş, yüzlerce kişi bölgeden tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzlanda'da Reykjanes Yarımadası'ndaki Yanardağ Patlaması - Son Dakika

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