İzlanda'da Seçim Sonuçları: Sosyal Demokrat İttifak Birinci - Son Dakika
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İzlanda'da Seçim Sonuçları: Sosyal Demokrat İttifak Birinci

İzlanda'da 30 Kasım seçimlerinde Sosyal Demokrat İttifak, 15 milletvekiliyle birinci oldu.

02.12.2024 01:16
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İzlanda'da 30 Kasım'da yapılan genel seçimlerde Sosyal Demokrat İttifak, 63 sandalyeli parlamentoda 15 sandalye kazanarak birinci oldu.

Ülkede 30 Kasım cumartesi yapılan seçimler sonucunda 2021 seçimlerinde yüzde 9 oy ile 6 milletvekili kazanan Sosyal Demokrat İttifak, yüzde 21'in üzerinde oy alarak milletvekili sayısın 15'e yükseltti.

Son 4 seçimin birincisi, iktidardaki Bağımsızlık Partisi ise yüzde 19 oy alırken milletvekili sayısı 16'dan 14'e düştü.

Yüzde 7,8 oy alan iktidar ortağı İlerici Partinin milletvekili sayısı 13'ten 5'e gerilerken, diğer koalisyon üyesi Yeşil Sol Parti ise parlamentoya milletvekili sokamadı.

Reform Partisi ise 2021'de 7'inci olurken 30 Kasım seçimlerinde 11 milletvekili kazanarak parlamentodaki en büyük 3'üncü grubu oluşturdu.

Seçim sonuçlarına göre Sosyal Demokrat İttifak'ın 36 yaşındaki lideri Kristin Mjöll Frostadottir'in mecliste çoğunluğu sağlamak için koalisyon görüşmelerine başlaması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzlanda'da Seçim Sonuçları: Sosyal Demokrat İttifak Birinci - Son Dakika

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