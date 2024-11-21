İzlanda\'da Yanardağ Patladı

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HELSİNKİ, 21 Kasım (Xinhua) -- İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda meydana gelen yanardağ patlaması nedeniyle çok sayıda kişi tahliye edildi.

İzlanda merkezli radyo kanalı RUV'un haberine göre, Sundhnuks krater serisinde çarşamba günü gerçekleşen patlama nedeniyle Grindavik kasabası ve ünlü Blue Lagoon kaplıca tesisi tamamen boşaltıldı.

İzlanda Meteoroloji Ofisi Deformasyon Birimi Başkanı Benedikt Ofeigsson, bu patlamanın Ağustos'taki patlamaya kıyasla çok daha küçük göründüğünü belirtti. Bu, yıl içinde yarımadada kayıtlara geçen yedinci yanardağ patlaması oldu.

Habere göre, patlamadan etkilenmeyen Keflavik Havalimanı'nda uçuşlar perşembe sabahı planlandığı gibi devam etti.