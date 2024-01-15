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İzlanda'da Yanardağ Patlaması: Lavlar Yerleşim Yerlerine Ulaştı - Son Dakika
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İzlanda'da Yanardağ Patlaması: Lavlar Yerleşim Yerlerine Ulaştı

İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda bulunan Grindavik kasabası yakınlarındaki yanardağ lavları yerleşim yerlerine ulaştı. Lavların sebep olduğu yangında en az üç ev alevler içinde kaldı. İzlanda Cumhurbaşkanı, volkanik bir sistemin uyandığını ve göz korkutucu bir dönemin başladığını söyledi.

İzlanda\'da Yanardağ Patlaması: Lavlar Yerleşim Yerlerine Ulaştı
15.01.2024 - 13:42,  Güncelleme: 13:47
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İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda bulunan Grindavik kasabası yakınlarındaki yanardağın lavları yerleşim yerlerine ulaştı.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, Grindavik kasabasında meydana gelen depremler bölgede iki çatlak oluşmasına yol açtı.

Çatlaklardan sıçrayan ve yüksekliği 100 metreye ulaşan lavlar, Grindavik kasabasını lavlardan korumak için inşa edilen duvarı aştı.

Yerleşim yerlerine ulaşan lavların sebep olduğu yangında en az üç ev alevler içinde kaldı.

İzlanda Cumhurbaşkanı Gudni Th. Johannesson, uzun süredir uykuda olan volkanik bir sistemin uyandığını ve Reykjanes Yarımadası'nda "göz korkutucu çalkantılı bir döneminin başladığını" söyledi.

Jeofizikçi Magnus Tumi Gudmundsson, patlamaların önemli ölçüde azaldığını ancak sona ereceği zamanı söylemenin mümkün olmadığını belirtti.

İzlanda Meteoroloji Ofisi (IMO), Grindavik kasabasında meydana gelen depremlerin ardından yanardağın dün patladığını ve kasaba sakinlerinin tahliye edildiği aktarmıştı.

Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağ patlaması

IMO yaptığı açıklamada, 18 Aralık'ta Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağın patladığını belirtmişti.

İzlanda Sivil Savunma ve Acil Durum Yönetimi yetkililerinden Vidir Reynisson, ülkede yayın yapan RUV televizyonundaki açıklamasında, magma akışına değinerek olayın bölge için "büyük bir patlama niteliğinde olduğunu" ifade etmişti.

İzlanda'da art arda yaşanan depremlerin ardından yanardağ patlaması ihtimaline karşı 11 Kasım'da "acil durum" ilan edilmişti.

Yetkililer, ülkenin güneybatısındaki Grindavik kasabasında önlem olarak tahliye kararı almıştı.

Ancak 22 Aralık 2023'te kasaba sakinlerinin evlerine dönmesine izin verildiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA
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