İzlanda, İsrail'in Refah kentine kara saldırısı sonrası ateşkes çağrısında bulundu - Son Dakika
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İzlanda, İsrail'in Refah kentine kara saldırısı sonrası ateşkes çağrısında bulundu

İzlanda, İsrail\'in Refah kentine kara saldırısı sonrası ateşkes çağrısında bulundu

İzlanda Dışişleri Bakanı, İsrail'in Refah'a kara saldırısı hakkında değerlendirme yaparak, büyük çaplı bir saldırının acılara neden olacağını belirtti. İvedi bir ateşkes çağrısı yapan Bakan, insani yardım sağlama ve rehineleri serbest bırakma çağrısı yaptı. Hamas'ın ateşkes önerisine onay vermesine rağmen İsrail, saldırılara devam kararı aldı. Gazze Şeridi'ndeki saldırılarda binlerce Filistinli öldü ve sivil altyapı tahrip edildi.

07.05.2024 18:01
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İzlanda, İsrail ordusunun Refah kentine kara saldırısı başlatmasının ardından acil ateşkes çağrısında bulundu.

İzlanda Dışişleri Bakanı Thordis Kolbrun Reykfjörd Gylfadottir, İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatması hakkında, AA muhabirine değerlendirme yaptı.

Bakan Gylfadottir, "İsrail'i, büyük çaplı bir saldırının büyük acılara neden olacağı Refah'taki kara saldırılarını durdurmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

İvedi bir "ateşkes" çağrısında bulunan Gylfadottir, "(Taraflara) insani yardım sağlama ve rehineleri serbest bırakma çağrısı yapıyoruz. Sivillerin çektiği acılar sona ermeli." diye konuştu.

?Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 789 Filistinli öldürüldü, 78 bin 204 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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