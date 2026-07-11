İzmir İklim Nötr Kent Olmayı Hedefliyor - Son Dakika
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İzmir İklim Nötr Kent Olmayı Hedefliyor

11.07.2026 10:13  Güncelleme: 12:09
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'nı (SECAP) güncelleyerek 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarını nötrlemeyi hedefledi. Plan, iklim adaleti, enerji yoksulluğuyla mücadele ve yurttaş katılımını merkeze alan kapsamlı bir dönüşüm yol haritası sunuyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'nı (SECAP) güncelleyerek kentin 2050 iklim vizyonunu belirledi. Sera gazı emisyonlarını 2050 yılına kadar nötrlemeyi hedefleyen plan; iklim adaleti, enerji yoksulluğuyla mücadele ve yurttaş katılımını merkeze alan kapsamlı bir dönüşüm yol haritası sunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, iklim kriziyle mücadelede yeni bir dönemi başlatıyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan ve Belediye Meclisi'nce onaylanan güncellenmiş Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP), kentin iklim hedeflerini 2050 yılına taşıdı. Bilimsel veriler, güncel emisyon projeksiyonları ve kapsamlı risk analizleri doğrultusunda hazırlanan plan, İzmir'in düşük karbonlu, iklim değişikliğine dirençli ve sosyal açıdan adil bir geleceğe ulaşması için yol haritası sunuyor.

İZMİR'İN GELECEĞİNE STRATEJİK YATIRIM

Güncellenen SECAP; yenilenebilir enerji yatırımlarından enerji verimliliğine, sürdürülebilir ulaşımdan iklim uyum çalışmalarına, enerji yoksulluğuyla mücadeleden katılımcı yönetişime kadar geniş bir perspektif ortaya koyuyor. İzmir, 2050 yılı için belirlediği "İklim Nötr Kent" hedefiyle, iklim krizine karşı yalnızca önlem alan değil, aynı zamanda dönüşüme yön veren kentler arasında yer alma kararlılığını sürdürüyor.

İZMİR'DEN "İKLİM NÖTR KENT" TAAHHÜDÜ

Güncellenen Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) kapsamında İzmir, 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarını nötrleyerek "İklim Nötr/Net Sıfır Kent" olma hedefini benimsedi. Yapılan projeksiyonlar, ilave önlemler alınmaması halinde kentin sera gazı emisyonlarının artmaya devam edeceğini ortaya koyuyor. Plan kapsamında belirlenen eylemlerle bu artışın önüne geçilmesi, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve sürdürülebilir kent dönüşümünün sağlanması amaçlanıyor.

KİMSENİN GERİDE KALMADIĞI İKLİM POLİTİKASI

Güncellenen SECAP'ın en önemli başlıklarından birini iklim adaleti yaklaşımı oluşturuyor. Teknik bir emisyon azaltım planının ötesine geçen çalışma, enerjiye erişimdeki eşitsizlikleri azaltmayı ve dezavantajlı kesimlerin iklim politikalarından eşit şekilde yararlanmasını hedefliyor. Bu doğrultuda, özellikle eski yapı stokunun yoğun olduğu ve enerji maliyetlerinin haneler üzerinde baskı oluşturduğu bölgeler için enerji yoksulluğuyla mücadeleye yönelik özel eylemler geliştirildi. Plan kapsamında, yeterli ısınma ve soğutma hizmetine erişemeyen, enerji faturalarını karşılamakta güçlük çeken hanelere yönelik destek mekanizmalarının hayata geçirilmesi öngörülüyor.

İKLİM POLİTİKALARINDA YURTTAŞLARIN DA SÖZÜ VAR

İzmir'in yeni iklim vizyonunda katılımcı yönetim anlayışı da önemli bir yer tutuyor. Bu kapsamda hayata geçirilen "İzmir İklim İçin Yurttaş Meclisi" çalışmalarıyla, kentin demografik yapısını temsil eden 50 yurttaşın katılımıyla doğa temelli çözümler, yeşil alanlar, su yönetimi ve sağlık alanlarında politika önerileri geliştirildi. Yurttaşların oluşturduğu öneriler raporlanarak SECAP 2050 Planı'na entegre edildi. Böylece kent sakinlerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve akademinin iklim politikalarının oluşturulması sürecine doğrudan katılımı sağlanacak.

Kaynak: ANKA

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