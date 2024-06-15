İzmir açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı, 38 göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı, 38 göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ve Seferihisar açıklarında lastik botlarda bulunan düzensiz göçmenlerin tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 36 göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı. Ayrıca Dikili açıklarında durdurulan bir lastik botta ise 38 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

15.06.2024 09:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir açıklarında, Türk kara sularına itilen 36 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 38 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ve Seferihisar açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenlerin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen iki lastik bottaki 4'ü çocuk 36 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Dikili açıklarında durdurulan lastik bottaki 20'si çocuk 38 düzensiz göçmen de yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Seferihisar, Yunanistan, Dikili, Göçmen, Çeşme, İzmir, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı, 38 göçmen yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:09 İl il bayram namazı saatleri En erken Iğdır’da, en geç İzmir’de kılınacak İl il bayram namazı saatleri! En erken Iğdır'da, en geç İzmir'de kılınacak
09:43 Önce üvey amcasını sonra eşini öldürmüştü Çifte cinayetin sanığı hakim karşısına çıktı Önce üvey amcasını sonra eşini öldürmüştü! Çifte cinayetin sanığı hakim karşısına çıktı
08:31 Yola çıkacaklar dikkat İstanbul’dan çıkışlar durma noktasına geldi Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'dan çıkışlar durma noktasına geldi
01:51 Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD’de tutuklandı Yazar Eylem Tok ve oğlu ABD'de tutuklandı
22:26 Denizli’de 6 ilçede yangın Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı Denizli'de 6 ilçede yangın! Alevlerin yuttuğu koyun sürüsünün görüntüsü yürek dağladı
10:55 “İstesek en az 10 vekil gelir“ sözleri CHP ile İYİ Parti’yi karşı karşıya getirdi "İstesek en az 10 vekil gelir" sözleri CHP ile İYİ Parti'yi karşı karşıya getirdi
10:26 Deniz Akkaya’nın devlet korumasındaki kızı, babasına teslim edildi Deniz Akkaya'nın devlet korumasındaki kızı, babasına teslim edildi
09:48 Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya’ya yardım götürmeye gitti Gamze Özçelik ve Reshad Strik çifti balayı yerine Tanzanya'ya yardım götürmeye gitti
09:25 Mayısta 663 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi Mayısta 663 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
09:07 ABD’li bankacılık devi BoFA, üç Hissede hedef fiyatları yükseltti ABD'li bankacılık devi BoFA, üç Hissede hedef fiyatları yükseltti
09:04 Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor’da samimi olduğu Yunus Emre adını duyunca röportajı yarıda kesti Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'da samimi olduğu Yunus Emre adını duyunca röportajı yarıda kesti
08:50 Türkiye’nin dev lastik fabrikası üretimi durdurdu Türkiye'nin dev lastik fabrikası üretimi durdurdu
07:59 Dilan Polat’ın tahliye edilen kardeşi Can Doğu, ilk kez görüntülendi Dilan Polat'ın tahliye edilen kardeşi Can Doğu, ilk kez görüntülendi
00:04 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü trafiğe kapatan şahıs böyle gözaltına alındı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü trafiğe kapatan şahıs böyle gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 11:06:26. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı, 38 göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement