İzmir açıklarında 57 düzensiz göçmen kurtarıldı, 55 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir açıklarında 57 düzensiz göçmen kurtarıldı, 55 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 57 düzensiz göçmen kurtarıldı, 55 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme, Dikili ve Karaburun ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 12'si çocuk, toplamda 57 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca Çeşme ve Karaburun açıklarında durdurulan iki lastik bot içerisinde ise 11'i çocuk, toplamda 55 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

23.02.2024 02:13  Güncelleme: 02:15
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İzmir'in Çeşme, Dikili ve Karaburun ilçesi açıklarında 57 düzensiz göçmen kurtarıldı, 55 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Çeşme, Dikili ve Karaburun açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 12'si çocuk, 57 düzensiz göçmeni kurtardı.

Çeşme ve Karaburun açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, tespit edilen iki lastik botu daha durdurarak 11'i çocuk, 55 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA

Yunanistan, Karaburun, Dikili, İzmir, Çeşme, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir açıklarında 57 düzensiz göçmen kurtarıldı, 55 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir açıklarında 57 düzensiz göçmen kurtarıldı, 55 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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