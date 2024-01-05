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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 47 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir\'in Seferihisar ilçesi açıklarında geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı
05.01.2024 - 22:21,  Güncelleme: 22:24
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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 47 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 47 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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