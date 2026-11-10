İzmir Aliağa'da 17 işçinin öldüğü patlamada otopsi ve DNA işlemleri sürüyor - Son Dakika
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İzmir Aliağa'da 17 işçinin öldüğü patlamada otopsi ve DNA işlemleri sürüyor

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İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda dün meydana gelen patlamada 17 işçi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Ölen işçilerin otopsi ve DNA eşleştirme işlemleri sürerken İzmir Adli Tıp Kurumuna gelen işçi yakınları cenazeleri teslim almak için bekliyor.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 17 işçinin otopsi ve DNA eşleştirme işlemleri sürüyor.

İzmir Adli Tıp Kurumuna gelen işçi yakınları, cenazeleri teslim almak için bekliyor.

Cenazelerin, otopsi ve DNA eşleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edileceği öğrenildi.

Patlamada hayatını kaybeden 25 yaşındaki makine mühendisi Kadir Kaan Özçelik'in kardeşi Şevval Özçelik, gazetecilere ağabeyinin vefat haberini akşam saatlerinde aldığını söyledi.

Ağabeyinin patlamanın olduğu bölümde çalıştığını belirten Özçelik, işe 3 ay önce girdiğini kaydetti.

Özçelik, ağabeyinin daha önce gerçekleşen iş kazasında ellerinden yaralandığını, olaydan bir hafta geçtikten sonra tekrar çalışmaya döndüğünü anlatarak, "Ben kendi son kanıma kadar bunun peşinde olacağım. Elimden geleni yapacağım. Bunun peşini bırakmayacağım. Karşıdan beni izleyen insanlar 'başıma gelmez' demeyin. Başınıza gelir." diye konuştu.

Hukuki sürecin takipçisi olacağını vurgulayan Özçelik, "Bekardı, daha 25 yaşındaydı, gencecikti. 16 Kasım'da doğum günümdü. Bana hediyeler alacaktı. Yeni tıraş olmuştu, onu gösterecekti akşam. Sabah 'Nasıl keseyim?' diye sordu saçını. Siz benim elimden aldınız bunu. Teker teker hesap vereceksiniz." dedi.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda dün patlama meydana gelmiş, 17 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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