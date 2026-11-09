İzmir Aliağa'da fabrika patlaması için 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirildi - Son Dakika
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İzmir Aliağa'da fabrika patlaması için 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirildi

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla İzmir Aliağa'daki demir çelik fabrikasında yaşanan patlamanın araştırılması için 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirildi. Bakanlık kaynaklarına göre patlama sonrası başlatılan inceleme kapsamında müfettişler olayı araştıracak.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirildi.

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, patlamanın ardından inceleme başlatıldı.

Bu kapsamda, Bakan Çiftçi'nin talimatıyla olayın araştırılması amacıyla 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İzmir Aliağa'da fabrika patlaması için 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirildi - Son Dakika
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