İzmir Aliağa'da fabrika patlaması için 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirildi

İzmir Aliağa'da fabrika patlaması için 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla İzmir Aliağa'daki demir çelik fabrikasında yaşanan patlamanın araştırılması için 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirildi. Bakanlık kaynaklarına göre patlama sonrası başlatılan inceleme kapsamında müfettişler olayı araştıracak.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirildi.
AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, patlamanın ardından inceleme başlatıldı.
Bu kapsamda, Bakan Çiftçi'nin talimatıyla olayın araştırılması amacıyla 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirildi.
Kaynak: AA
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