İzmir Aliağa'da Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Aliağa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.
Nemport Limanı civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.
Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.
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