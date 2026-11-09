İzmir Aliağa'da patlama sesi duyulan tesiste yangın için ekipler sevk edildi

İzmir Aliağa'da patlama sesi duyulan tesiste yangın için ekipler sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Aliağa'daki sanayi tesisinde patlama sesi duyulması ve dumanların yükselmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, tesiste çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı.
İzmir'de sanayi tesisinde patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Aliağa ilçesindeki bir sanayi tesisinde patlama sesi duyuldu, dumanlar yükseldi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Sanayi tesisinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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