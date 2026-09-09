İzmir Aliağa'da Ülkü Ocakları üyeleri 9 Eylül için 'Mustafa Kemal' koreografisi yaptı
İzmir'in Aliağa ilçesinde Ülkü Ocakları üyeleri, düşman işgalinden kurtuluşun 104. yıl dönümünde meydanda 'Mustafa Kemal' koreografisi oluşturdu ve Türk bayrağı açtı. Etkinlikte konuşan İl Başkanı Burak Kılıç, 9 Eylül'ün önemine dikkati çekerek kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
İzmir'de Ülkü Ocakları İl Başkanlığı üyeleri, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla "Mustafa Kemal" koreografisi gerçekleştirdi.
İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliağa Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen Ülkü Ocakları üyesi kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda kişi, düşman işgalinden kurtuluşun 104. yılı dolayısıyla belirli bir düzende durarak "Mustafa Kemal" koreografisi oluşturdu.
Türk bayrağı da açan Ülkü Ocakları üyeleri, 9 Eylül'ü kutladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Burak Kılıç, çok sayıda kişinin katılımıyla güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti.
9 Eylül'ün önemini vurgulayan Kılıç, kurtuluşun yıl dönümünü kutladı.
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