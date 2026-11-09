İzmir Aliağa'daki HABAŞ tesislerindeki patlamada can kaybı 6'ya yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir Aliağa'daki HABAŞ tesislerindeki patlamada can kaybı 6'ya yükseldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Aliağa\'daki HABAŞ tesislerindeki patlamada can kaybı 6\'ya yükseldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik tesislerinde saat 12.00 sıralarında çıkan patlama ve yangında ölü sayısı 6'ya yükseldi. Valilik, ağır yaralı 1 kişi ile enkazdan çıkarılan 2 kişinin hayatını kaybettiğini, enkaz altındaki 8 kişi için arama kurtarmanın sürdüğünü bildirdi.

ÖLÜ SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında yaşanan patlama ve sonrasında çıkan yangında ölü sayısı 6'ya çıktı. İzmir Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik A.Ş. tesislerinde, bugün saat 12.00 sıralarında meydana gelen patlamaya ilişkin gelişmeler yakından takip edilmektedir. Meydana gelen elim kazada, ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen 1 vatandaşımız ile enkaz altından çıkarılan 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaşanan bu acı gelişmeyle birlikte kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 6'ya yükselmiştir. Enkaz altında kalan vatandaşlarımıza ulaşmak amacıyla arama ve kurtarma çalışmaları ilgili ekipler tarafından aralıksız ve titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

Enkaz altındaki 8 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

CEMİL TUGAY AÇIKLAMA YAPTI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da yazılı biri açıklama yaptı. Başkan Tugay, açıklamasında, "Aliağa ilçemizdeki bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlama hepimizin yüreğini yaktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve kurtarma ekiplerimiz ivedilikle olay yerine ulaşıp yangını söndürdü. Çöken platformun kaldırılması için ise tüm ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Olayda ne yazık ki fabrikada görevli olan vatandaşlarımızdan çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğuna dair ön bilgi bizlere ulaştı. Can kaybı ve yaralılarımızın kesin sayısı enkazın kaldırılması ile netleşecek. Kazada yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz, can kayıplarının artmaması en büyük temennimiz. İzmir'imize büyük geçmiş olsun. Allah beterinden esirgesin" dedi.

Kadir ÖZEN-Yağmur ÖNGÜN/İZMİR,

Kaynak: DHA
İzmir ValiliğiDemir ÇelikAliağaGüncelİzmirSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki!
Sarıgül hakkında bomba iddia: ABD’li tercümana asansörde kabusu yaşatmış Sarıgül hakkında bomba iddia: ABD'li tercümana asansörde kabusu yaşatmış
Kaya çifti 163 milyon TL’yi nereden buldu Fatma Betül ifadesinde anlattı Kaya çifti 163 milyon TL'yi nereden buldu? Fatma Betül ifadesinde anlattı
Fenerbahçe’de Totti bombası Kulüpten jet yalanlama geldi Fenerbahçe'de Totti bombası! Kulüpten jet yalanlama geldi
Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
15:40
Adana’da 4.6 büyüklüğünde deprem
Adana'da 4.6 büyüklüğünde deprem
15:20
Polis, öğretmen, doktor 2027 memur zammında yeni tablo
Polis, öğretmen, doktor! 2027 memur zammında yeni tablo
14:54
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı Fark tam 12 puan
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı! Fark tam 12 puan
14:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni kaymakamlara uyarı: Hakkını veremeyecekseniz yanlış mesleği seçmişsiniz demektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni kaymakamlara uyarı: Hakkını veremeyecekseniz yanlış mesleği seçmişsiniz demektir
14:27
Bir dönemin efsanesiydi Şimdilerde TikTok’ta slime yapıp para kazanıyor
Bir dönemin efsanesiydi! Şimdilerde TikTok'ta slime yapıp para kazanıyor
14:01
İzmir’deki fabrika patlamasında ölü sayısı 6’ya yükseldi, 8 kişi enkaz altında
İzmir'deki fabrika patlamasında ölü sayısı 6'ya yükseldi, 8 kişi enkaz altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 15:41:47. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir Aliağa'daki HABAŞ tesislerindeki patlamada can kaybı 6'ya yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android