İzmir Alsancak Limanı'ndaki sağlık afet tatbikatına 100 personel ve 15 araç katıldı

İZMİR Alsancak Limanı'nda Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında yerel düzel sağlık afet çalışma grubu ana çözüm ortağı olarak saha tatbikatı gerçekleştirildi. Tecrübeli afet, acil müdahale ekipleri ve sağlık çalışanlarıyla beraber tatbikata iştirak edildiğini ifade eden İzmir İl Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ali Özbudak, "Amacımız çözüm ortağı olduğumuz diğer kurumların da imkan ve kapasitelerini ölçebilmek, afetzedelerin hem acil hem de daha sonra sekonder zararlarını en aza indirebilmek için nasıl çalışabileceğimizi anlayabilmektir" dedi.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan 2026 Yılı Faaliyet Planı ve Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında acil ve afet durumlarında daha etkin müdahale için kurumsal işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla yerel düzeyde sağlık afet çalışma grubu ana çözüm ortağı olarak saha tatbikatı gerçekleştirildi. İzmir İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul ve protokolün izlediği, İzmir Alsancak Limanı'nda düzenlenen tatbikata İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Ege Bölge Komutanlığı, Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, İzmir Bölge Liman Başkanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Alport Alsancak Liman İşletmeciliği'nden personeller katıldı. Tatbikatta 35 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli, 4 UMKE Tim Aracı, 1 UMKE Acil Müdahale Ünitesi, 1 Mobil Komuta Aracı, 2 UMKE Ambulansı, 2 Acil Yardım Ambulans olmak üzere toplam 100 personel ve 15 araç hazır bulundu.

İzmir İl Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Ali Özbudak tatbikatla ilgili yaptığı açıklamada Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde her yıl sağlıkta ana çözüm ortağı olan illerdeki il sağlık müdürlüklerince yıllık afet tatbikatı yapıldığını kaydetti. Özbudak, "Önceki yıllarda senaryo gereği deprem, tsunami, tren ve uçak kazası gibi etkinliklerde tatbikatlar yapmıştık. Bu sene de bir liman şehri olan İzmir'imizin merkezinde bulunan İzmir limanında bu tatbikatı hep beraber icra edeceğiz. Yaklaşık 100 kişilik bir profesyonel, tecrübeli afet ekibimiz, acil müdahale ekibimiz ve sağlık çalışanımızla beraber tatbikat yaklaşık 15 tane kara ve deniz aracıyla beraber iştirak edilecek. Buradaki amacımız çözüm ortağı olduğumuz diğer kurumların da imkan ve kapasitelerini ölçebilmek, afetzedelerin hem acil hem de daha sonra sekonder zararlarını en aza indirebilmek için nasıl çalışabileceğimizi anlayabilmektir" dedi.

İzmir Limanı'nda gerçekleştirilen tatbikatın senaryosu ile ilgili de bilgi veren Dr. Özbudak şöyle devam etti: "Senaryoda bugün konteynerlerden bir tanesinde amonyak türevi dökülmesi suretiyle 25'ten fazla çalışanın etkilenmesi ve bunun arkasından da acil müdahale araçlarıyla, acil müdahale ünitesiyle, AFAD'la, itfaiyeyle, sahil güvenlikle ortak iştirak halinde bu vatandaşlarımızı ilk yardımını yapıp ilk acil müdahalesini yapıp arkasından da en yakın tedavilerini yapılacak hastane alanlarına dekontaminasyondan sonra götürülmesini hedefliyoruz."

TATBİKAT SENARYOSU

Tatbikat senaryosuna göre, İzmir Alsancak Limanı'nda gemiden indirilen konteynerlerden biri elleçleme sırasında düşürdü. Hasar alan konteynerden duman çıkmaya başlar ve çevreye farklı bir koku yayıldı. Kısa süre sonra konteyner içinde patlama sesi gelir alevler yükselmeye başladı. Çevreye daha çok duman ve koku yayıldı. Limanda görevli olan 14 personel ilk anda durumu fark edemedi. Çevreye yayılan duman ve koku artmaya başlayınca panik başlar olay yerinden koşarak uzaklaşmaya çalışıldı. Olay yerinden koşarak uzaklaşan 4 kişide; solunum sıkıntısı, bilinç kaybı oluştu, diğer 12 kişide korku ve panik hakim oldu. Personel amirlerine telsiz/telefonla kaza ve yaralılar hakkında bilgi verdi.Acil durum çağrısı yapıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi (AÇM) vardiya biriminden aranarak kimyasal madde taşıyan konteynerin elleçlenmesi sırasında patlama meydana geldiği, kimyasal yayılım ihtimali olduğu ve 10'dan fazla etkilenen yaralı olduğu bilgisi verildi.112 Acil Çağrı Merkezi vakit kaybetmeden olay yerine 112 Acil Yardım, Acil Kurtarma Sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer ekiplerini yönlendirdi.Liman yakınında bulunan, ilk ambulans olay yerine ulaşıp, triyaja başladı. KBRN vakasını teyit edip, Sağlık Komuta Kontrol Merkezi (SKKM)'ye bilgi verdi. Yapılan değerlendirmede; ilk bildirilen 4 hastanın klinik durumunun kötüleştiği, bir personelin bilinç düzeyinin daha da azaldığı, benzer şikayetlerin iki personelde daha başladığı, sarımsak benzeri bir koku hissedildiğinin ifade edildiği bilgisi alındı. SKKM edindiği ilk bilgileri Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi ile paylaştı. İtfaiye ekipleri konteynerden yükselen alevleri söndürdü. Duman yayılımı azaldı. Durum, ilk alınan acil durum bilgisinden daha büyük olduğu değerlendirildi. Etkilenen kişi sayısı dumanın yayıldığı bölge nedeniyle 24'e yükseldi. Yaralılar UMKE ekiplerine teslim edildi. Acil müdahale ünitesinde ilk müdahaleleri yapılan yaralıların, uygun hastanelere nakli planlandı. 6 yaralı 112 acil yardım ambulansları nakledilirken 2 yaralı Sahil Güvenlik Komutanlığının botları ile Bayraklı'da bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ulaştırıldı. Yaralılar bölgedeki 112 acil yardım ambulansları ile İzmir Şehir Hastanesi ve Ege Üniversitesi Hastanesi'ne nakledildi.

Tatbikatın ardından düzenlenen törende katılımcılara teşekkür belgeleri takdim edildi.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, DHA)