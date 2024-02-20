İzmir Alsancak Sevgi Yolu'nda Kitapçılar Ekonomik Krize Direniyor - Son Dakika
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İzmir Alsancak Sevgi Yolu'nda Kitapçılar Ekonomik Krize Direniyor

İzmir Alsancak Sevgi Yolu'nda kitapçı esnafı, ekonomik krize rağmen kepenk kapatmaya direniyor. Kitaplara yapılan fahiş zamlar ve düşen alım gücü nedeniyle kitap satışlarında büyük düşüş yaşanıyor. Esnaf, devletin politikasına tepki göstererek kitaplara zam yapmamasını istiyor.

20.02.2024 11:55  Güncelleme: 11:56
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HABER: YAĞMUR BERİL VAROL - KAMERA: KERİM UĞUR

İzmir Alsancak Sevgi Yolu kitapçı esnafı, ekonomik krize rağmen kepenk kapatmaya direniyor. 30 yıldır Sevgi Yolu'nda esnaflık yapan Tarık Bayram, "Devletin politikasına çok kızıyorum, her şeye zam yapıyorsun da kitaba zam yapma hiç olmazsa. Milleti aptallaştırmaya çalışıyor" dedi. Esnaf Esat Minaz da "Ekonomik krizle birlikte uçurum arttığından dolayı kitaplar çok pahalı, eskisine göre daha az kitap satıyoruz. Koronadan önceye göre değerlendirirsem yüzde 70 - 80 rahat bir düşüş vardır satışlarda" diye konuştu.

İzmir'de kitap denilince ilk akla gelen yerlerden biri olan Alsancak Sevgi Yolu'nu da ekonomik kriz vurdu. İğneden ipliğe gelen zamlarla birlikte düşen alım gücü kitap satışlarını da doğrudan etkiledi. Eskiden aradığı kitapları burada bulabileceğini düşünen İzmirliler artık Sevgi Yolu'nu bir geçiş güzergahı olarak kullanıyor. Sevgi Yolu esnafı, ekonomik krize ve düşen talebe karşı kepenk kapatmaya direniyor.

Yıllardır işlettiği dükkanlarını devretmek zorunda kalan ya da kazındığı parayla geçinemediği için ek iş yapan pek çok esnafın olduğunu belirten Alsancak Sevgi Yolu esnafı Esat Minaz, "Ekonomik krizle birlikte uçurum arttığından dolayı kitaplar çok pahalı, eskisine göre daha az kitap satıyoruz. Koronadan önceye göre değerlendirirsem yüzde 70 - 80 rahat bir düşüş vardır satışlarda. Çünkü 30 liralık kitap olmuş 200 lira. Bölüm kitapları satamıyoruz çünkü o kadar çok pahalı ki şu dükkanı 5 yıl öncesinde 100 bin liraya doldurabiliyorken 2 milyara dolduramazsın. O yüzden her ürünü alamıyoruz. Yoksul kesimden okuyan kesim sayısı da düştü çünkü bir dershane olmuş 100-150 bin lira, bir kitap 350 lira, gerek duymuyor. Zaten 30 yaşına kadar okuyup bir memur olsa alacağı 20 bin lira maaş ona da gerek duymuyorlar" dedi.

"HER ŞEYE ZAM YAPIYORSUN DA BARİ KİTABA YAPMA"

Kitaplara yapılan fahiş zamları yurttaşları eğitimden ve hayattan uzaklaştırılma politikası olarak değerlendiren 30 yıllık Sevgi Yolu esnafı Tarık Bayram, şöyle konuştu:

"Zaman içerisinde kitaplar pahalandıkça milletin alım gücü azalıyor bu iyi bir şey değil. Ders kitapları da ona göre pahalı, roman da pahalı, hikaye de… Biz bunlara üzülüyoruz, sıkılıyoruz. En zor iş, ikinci el kitap satmak zaten. İkinci el kitabın; kaliteli olacak, uygun fiyatlı olacak, kondisyonu düzgün olacak ve müşteriye uygun fiyat söylemek de önemli. Para zaten değer kaybettiği için bizim cebimizdeki para şimdi 10 liraysa yarın 9 liraya düşüyor. Dolayısıyla geçinmek için işte kitap bulmam lazım. Bulamazsan yok diyorsun, yok deyince daha beter. Var diyebilmek için de bayağı bir kitap almam lazım. İnsanlar internete veriyor kitaplarını. Emekli oldum ufak bir dayanağım bu...Devletin politikasına çok kızıyorum, her şeye zam yapıyorsun da kitaba zam yapma hiç olmazsa, milleti aptallaştırmaya çalışıyor."

İzmir Alsancak Sevgi Yolu\'nda Kitapçılar Ekonomik Krize Direniyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Alsancak Sevgi Yolu'nda Kitapçılar Ekonomik Krize Direniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Alsancak Sevgi Yolu'nda Kitapçılar Ekonomik Krize Direniyor - Son Dakika
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