İzmir Balçova\'da kenevir operasyonunda 4 kök skunk ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

Tekin GÜRBULAK/İZMİR, DHA)-İZMİR'in Balçova ilçesinde düzenlenen operasyonda evinde iklimlendirme yöntemiyle yasa dışı kenevir yetiştiren şüpheli, yakalanıp tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında, K.A. isimli şüphelinin Balçova ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evinde iklimlendirme yöntemiyle yasa dışı kenevir yetiştirdiğini tespit etti. Söz konusu adrese önceki gün operasyon düzenlendi. Evdeki aramalarda 1 kilo 219 gram skunk, 4 kök skunk bitkisi, 1 uyuşturucu öğütme aparatı ve çeşitli iklimlendirme malzemeleri ele geçirildi. K.A. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.A. tutuklandı.