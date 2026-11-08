İzmir Balçova\'da kenevir operasyonunda 4 kök skunk ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

İzmir Balçova'da kenevir operasyonunda 4 kök skunk ele geçirildi, şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Balçova ilçesinde evinde iklimlendirme yöntemiyle yasa dışı kenevir yetiştiren şüpheli, düzenlenen operasyonun ardından tutuklandı. Evde 1 kilo 219 gram skunk, 4 kök skunk bitkisi ve uyuşturucu öğütme aparatı ele geçirildi.
Tekin GÜRBULAK/İZMİR, DHA)-İZMİR'in Balçova ilçesinde düzenlenen operasyonda evinde iklimlendirme yöntemiyle yasa dışı kenevir yetiştiren şüpheli, yakalanıp tutuklandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında, K.A. isimli şüphelinin Balçova ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evinde iklimlendirme yöntemiyle yasa dışı kenevir yetiştirdiğini tespit etti. Söz konusu adrese önceki gün operasyon düzenlendi. Evdeki aramalarda 1 kilo 219 gram skunk, 4 kök skunk bitkisi, 1 uyuşturucu öğütme aparatı ve çeşitli iklimlendirme malzemeleri ele geçirildi. K.A. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.A. tutuklandı.
Kaynak: DHA
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