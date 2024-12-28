İzmir Barosu Başkanına Tehdit Eden Şüpheliye Elektronik Kelepçe

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ŞÜPHELİYE ELEKTRONİK KELEPÇE TAKILDI

İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz ve Genel Sekreteri Zöhre Dalkıran'a, tehdit ve hakaret ettiği öne sürülen, ardından gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Türker E.'ye elektronik kelepçe ile konutu terk etmeme cezası verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "İzmir Barosu Başkanı Av. Sefa Yılmaz ile Genel Sekreter Av. Zöhre Dalkıran'a karşı işlediği iddia edilen 'tehdit' suçu nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 28.12.2024 tarihinde gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle şüpheli T.E. 'nin gözaltına alındığı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca daha önce verilen karara yapılan itiraz üzerine İzmir Sulh Ceza Hakimliği tarafından şüpheli T.E. hakkında 'Kadına Karşı Tehdit' suçu yönünden elektronik kelepçe takılmak suretiyle konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol kararı verilmiştir" denildi.

Burak UÇAR/ İZMİR,