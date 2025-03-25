İzmir Barosu'ndan İmamoğlu Protestolarına Destek

(İZMİR) - İzmir Barosu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla kentte başlayan protestolar sırasında gözaltına alınan yurttaşların hukuki güvenceleri için çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı. Barodan yapılan açıklamada, yaşanan hak ihlallerine karşı da gerekli adımların atıldığı belirtildi.

İzmir Barosu Başkanlığı, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla kentte başlayan ve günlerdir süren protestolarla ilgili açıklama yaptı. "Hukukun üstünlüğünü savunmak için buradayız" başlıklı açıklamada, İzmir Barosu olarak, günlerdir süren protestoların, hukukun üstünlüğü ve insan haklarının korunması adına yakından takip edildiği bildirildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Baromuz, 500'ü aşkın meslektaşımızla birlikte gözaltına alınan yurttaşların hukuki güvencelerini sağlamak için gerekli hukuki desteği vermekte olup, gözaltındaki yurttaşlarımızın durumu meslektaşlarımız ve baromuz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Ayrıca, gözaltı süreçlerinde hak ihlaline maruz kaldığı tespit edilen yurttaşlar için gerekli hukuki işlemler baromuzca başlatılacaktır. Bu süreçte, hastanelerde, emniyet birimlerinde ve sahada fedakarca görev yapan, hukukun üstünlüğü için özveriyle çalışan ve desteklerini esirgemeyen tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. Aynı zamanda tüm yaratıcılıklarıyla, özverileriyle, neşeleri, öfkeleri, zekaları ve bitmek bilmeyen direniş güçleriyle ülkemize umut aşılayan halkımıza minnettarız. Demokrasi ve özgürlük dolu bir ülke mücadelesinin süreceğini bir kez daha vurgularız."