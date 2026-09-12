İzmir Bayındır\'da 4 adrese uyuşturucu operasyonu, 8 şüpheli gözaltında

İZMİR'in Bayındır ilçesinde 4 ayrı adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 100 gram kokain, 60 gram metamfetamin, 70 gram kubar esrar ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 9 Eylül'de Arıkbaşı, Camii ve Mektep mahallelerinde bulunan 4 adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Yapılan aramalarda; 1 kilo 100 gram kokain, 60 gram metamfetamin, 70 gram kubar esrar, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız av tüfeği, 50 tabanca fişeği ve iklimlendirme sistemiyle kurulmuş kenevir yetiştirme düzeneği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.