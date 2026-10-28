İzmir Bayındır'da kontrolsüz geçen araca yolcu treni çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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İzmir Bayındır'da kontrolsüz geçen araca yolcu treni çarptı, sürücü yaralandı

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İzmir Bayındır\'da kontrolsüz geçen araca yolcu treni çarptı, sürücü yaralandı
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32723 sefer sayılı İzmir-Ödemiş yolcu treni, Bayındır Yakacık Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte kontrolsüz geçmeye çalışan hafif ticari araca çarptı. Kazada yaralanan aracın sürücüsü ambulansla Bayındır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 32723 sefer sayılı İzmir- Ödemiş yolcu treni, Yakacık Mahallesi'ndeki hemzemin geçitten kontrolsüz şekilde geçmeye çalışan Emre P. (26) yönetimindeki 35 BYH 090 plakalı araca çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü, ambulansla Bayındır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
BayındırOtomobilGüncelÖdemişİzmirSon Dakika

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