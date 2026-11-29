İzmir'in Bayındır ilçesinde bir kişi, tartıştığı damadını av tüfeğiyle ateş ederek ölümüne neden oldu.

DAMADINI AV TÜFEĞİYLE VURDU

Yusuflu Mahallesi'nde Hayri D. (65) ile damadı Olgun Dalkılınç (36) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hayri D. evden aldığı av tüfeğiyle damadına ateş etti.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Dalkılınç'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olgun Dalkılınç'ın eşiyle bir süredir ayrı yaşadığı öğrenildi.