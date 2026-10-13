İzmir Bayraklı'daki kamyonet cinayeti davası ertelendi, 3 sanık tutuklu kaldı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde iki yıl önce Mehmet Akgül'ün kamyonetinde silahla vurularak öldürülmesine ilişkin, bu kişinin eşinin de aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılanması sürdü.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar maktulün eşi A. Akgül (43), R.K. (35), G.U. (45), müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen taraf avukatları esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunmalarını yaptı.

Mahkeme başkanının söz verdiği sanıklardan A. Akgül, kolluk kuvvetlerine iradesiyle teslim ettiği telefonunda tüm yazışma kayıtlarının ve aramaların mevcut olduğunu, buna rağmen aleyhinde yalan beyan ve iftiraların devam ettiğini ileri sürdü.

G.U. ve R.K. de haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 10 Nisan 2024'te Postacılar Mahallesi'nde park halindeki kamyonette Mehmet Akgül'ü yaralı halde görenler sağlık ve polis ekiplerine haber vermiş, Akgül kaldırıldığı hastanede ölmüştü.

Olayla ilgili güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu şüpheliler R.K. ve G.U. yakalanmıştı.

Mehmet Akgül'ün eşi A. Akgül, gönül ilişkisi yaşadığı R.K'nin Mehmet Akgül'ü öldürtmek için G.U. ile anlaştığını öne sürmüştü.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, R.K. ve G.U'nun "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istemiş, A. Akgül hakkında ise beraat yönünde görüş bildirmişti.

İddianamede A. Akgül hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, R.K. ile G.U. hakkında "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 3 yıla kadar hapis cezası istenmişti.