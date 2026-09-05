İzmir Beydağ'da otomobilde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunan Şahin B. hayatını kaybetti

İzmir'in Beydağ ilçesinde bir kişi otomobilinde ölü bulundu.

Çomaklar Mahallesi Kartalkaya mevkisinde, bir otomobilin içindeki hareketsiz kişiyi fark edenler durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekipler, araçtaki kişinin Şahin B. (38) olduğunu ve av tüfeğiyle vurulması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.