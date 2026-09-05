İzmir Beydağ'da otomobilde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunan Şahin B. hayatını kaybetti
İzmir'in Beydağ ilçesinde bir kişi otomobilde ölü bulundu. Çomaklar Mahallesi'nde fark edilen olayda, Şahin B. (38) adlı kişinin av tüfeğiyle vurularak yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma soruşturma başlattı.
İzmir'in Beydağ ilçesinde bir kişi otomobilinde ölü bulundu.
Çomaklar Mahallesi Kartalkaya mevkisinde, bir otomobilin içindeki hareketsiz kişiyi fark edenler durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine sevk edilen ekipler, araçtaki kişinin Şahin B. (38) olduğunu ve av tüfeğiyle vurulması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
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