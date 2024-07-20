İzmir Bornova'da Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Egemenlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın alanına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz ve 3 su ikmal aracı sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
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