İzmir Buca'da Hırsızlık Yapan 4 Zanlı Gözaltına Alındı

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İzmir'in Buca ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki farklı tarihteki evden hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri, Hırsızlık ve Yankesicilik ve Suç Analiz Büro Amirliği ekiplerince yapılan ortak çalışmada 1200 saatlik kamera görüntüleri incelendi.

Çalışmalar sonucu kimlikleri tespit edilen M.T, M.K, T.C. ve K.Ş. operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.