İzmir Buca\'da Orman Yangını Sonrası Fidan Dikim Etkinliği Düzenlendi

Güncel

İZMİR'in Buca ilçesinde, geçen yıl orman yangının çıktığı alanda polis ekiplerince fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Buca'nın Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, geçen yıl temmuz ayında yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda uçak, helikopter, arazöz ve su ikmal aracı ile yangına müdahale edildi. Uzun süren çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında, onlarca hektar alan zarar gördü. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimler, yanan alanların yeniden yeşillendirilmesi için 'Geleceğe nefes olduk' sloganıyla çalışma başlattı. Çeşitli birimlerden 300 personel, yanan alanlara toplam 5 bin çam, kara ve mavi servi ve akasya fidanı dikti. Ardından fidanlara, can suyu verildi. Fidan dikim çalışmalarına orman ekipleri de destek verdi. Öte yandan İzmir Orman Bölge Müdürlüğü de orman yangınından etkilenen alanda ağaçlandırma faaliyeti yapıyor.

Haber Kadir ÖZEN İZMİR, DHA