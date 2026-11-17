İzmir Buca'da zeytinyağı yüklü kamyon devrildi, trafik iki şeritten sağlanıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Buca ilçesinde zeytinyağı yüklü kamyon, lastiğinin yerinden çıkması sonucu Işıkkent Gişeleri istikametinde devrildi. Yola savrulan koliler nedeniyle trafik aksarken sürücünün durumunun iyi olduğu, akışın iki şeritten sağlandığı belirtildi.
İzmir'in Buca ilçesinde zeytinyağı yüklü kamyonun devrilmesi nedeniyle trafikte aksama yaşandı.
Gültekin Ç. (64) idaresindeki 35 CAJ 340 plakalı kamyon, lastiklerinden birinin yerinden çıkması sonucu Buca Işıkkent Gişeleri istikametinde devrildi.
Kamyondaki zeytinyağı bulunan koliler yola savruldu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kamyonda hasar oluştu.
Kaza nedeniyle trafikte bir süre aksama yaşandı.
Ekiplerin temizlik çalışması devam ederken trafik akışı iki şeritten sağlanıyor.
Kaynak: AA
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