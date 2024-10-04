İzmir Büyükşehir Başkanı Tugay'dan SOLOTÜRK ve TEKNOFEST Tepkisi - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Başkanı Tugay'dan SOLOTÜRK ve TEKNOFEST Tepkisi

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir'in kurtuluşunun 102. yılı etkinlikleri sırasında SOLOTÜRK gösterilerinin iptal edilmesine rağmen TEKNOFEST'te yer almasına sert tepki gösterdi. Tugay, İzmir'in kurtuluşunun bu etkinlikten daha önemli olduğunu vurguladı.

04.10.2024 11:34  Güncelleme: 11:41
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünde tasarruf tedbirleri gerekçe gösterilerek SOLOTÜRK gösterilerinin iptal edilip, TEKNOFEST'te yer almasına tepki gösterdi. Tugay, "Şimdi TEKNOFES, İzmir'in kurtuluşundan daha mı önemli?" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında SOLOTÜRK gösterilerinin tasarruf tedbirleri gerekçesiyle yapılmamasına rağmen Adana'daki TEKNOFEST'te yer almasına yönelik açıklama yaptı. Balkanlılar Halk Dansları Festivali açılışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Tugay, konuyla ilgili şunları söyledi:

"İzmir'in kurtuluş gününde SOLOTÜRK'ün olmaması önemli bir eksiklikti. Bu durum bizi üzdü. Tasarruf tedbirlerini bahane göstermişlerdi. Şimdi TEKNOFEST İzmir'in kurtuluşundan daha mı önemli? İzmirlilere büyük ayıp. Bu davranışları için onları ayıplıyorum. İzmir'e karşı daha samimi davranmalarını istiyorum. İzmir, çok değerli bir şehirdir. 9 Eylül de bu kent için önemli bir tarihtir. Hak ettiği değeri onların da hissetmelerini ve gereğini yerine getirmelerini bekliyoruz. Önümüzdeki yıl bu hatanın tekrarlanmaması için süreci takip ediyor olacağız."

"Ama sonsuza kadar beklemeyeceğiz"

Başkan Tugay, İzmir Körfezi'ndeki balık ölümleriyle ilgili olarak da "Bakanlık 'Acil eylem planı yapacağız, bizi bekleyin' dedi. Biz kendi işimizi zaten yapıyoruz. Yağmur suyu ayrıştırma, artırma çalışmalarımız devam ediyor. Var olan kirlilikle ilgili bakanlığın plan yapmasını, bize de görev vermesini bekliyoruz. Pazartesi yeniden toplantı yapılacakmış. Belki o zaman bir açıklama yapılır. Ama sonsuza kadar beklemeyeceğiz. Eğer bakanlık harekete geçmezse, kendi çabalarımızla harekete geçeceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Başkanı Tugay\'dan SOLOTÜRK ve TEKNOFEST Tepkisi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Başkanı Tugay'dan SOLOTÜRK ve TEKNOFEST Tepkisi - Son Dakika

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